Novos ataques cortam cabos de internet na França

A França enfrenta mais um desafio de segurança durante os Jogos Olímpicos, com diversos cabos de fibra óptica sendo cortados durante a noite, interrompendo o serviço de banda larga em várias regiões do sul e leste do país. Este ataque à infraestrutura acontece poucos dias após a cerimônia de abertura dos Jogos em Paris. As informações são da Bloomberg.

A SFR, uma das principais operadoras de telecomunicações da França, relatou que cinco linhas foram cortadas durante a noite, e equipes estão trabalhando nas reparações. Outras operadoras, como a Free, da Iliad SA, e a Netalis, também confirmaram ter sido impactadas, conforme postagens nas redes sociais. O CEO da Netalis, Nicolas Guillaume, informou que a empresa conseguiu redirecionar o tráfego para redes de backup na manhã de segunda-feira, 29.

Impacto

Apesar do ataque, um porta-voz da Orange, parceira de telecomunicações dos Jogos Olímpicos, garantiu que as conexões que atendem Paris e os próprios Jogos não foram afetadas. Contudo, a França está lidando com uma série de ataques à sua infraestrutura nesta semana, justamente quando o mundo está voltado para a capital francesa.

Na última sexta-feira, 26, incêndios coordenados em linhas ferroviárias francesas causaram interrupções nos trens antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Esses eventos sublinham a crescente ameaça à infraestrutura crítica do país durante eventos de grande porte.

Incidentes em 2022

Esse ataque remete a um incidente semelhante ocorrido em 2022, quando cabos de longa distância que conectavam áreas de Paris a Lyon, Estrasburgo e Lille foram cortados em vários pontos, causando interrupções nos serviços de internet. Naquela ocasião, uma investigação criminal foi iniciada para apurar os responsáveis pelos danos.

A recorrência desses ataques levanta preocupações sobre a segurança das infraestruturas de telecomunicações na França, especialmente durante eventos internacionais de grande visibilidade como os Jogos Olímpicos. As autoridades estão em alerta máximo para prevenir novos ataques e garantir a continuidade dos serviços essenciais.

Os ataques desta semana destacam a vulnerabilidade da infraestrutura de telecomunicações da França. As operadoras estão mobilizando todos os recursos disponíveis para reparar os danos e restabelecer os serviços o mais rápido possível. A SFR, a Free e a Netalis continuam trabalhando incessantemente para minimizar o impacto nas regiões afetadas.