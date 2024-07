Com qualidade ruim da água, treino do triatlo olímpico no Sena é cancelado

Preocupações com a qualidade da água no Rio Sena, em Paris, levaram os organizadores a cancelar, pelo segundo dia consecutivo, a parte de natação de um treino olímpico de triatlo. A decisão foi tomada pela World Triathlon e autoridades locais após testes mostrarem níveis elevados de bactérias, atribuídos às chuvas recentes. Os organizadores esperam que o clima mais seco e quente melhore a qualidade da água a tempo do evento masculino na terça-feira (30). Caso os níveis de bactérias não diminuam, os eventos poderão ser adiados ou convertidos em duatlo. As informações são da AP.

Nadar no Sena foi proibido por mais de um século devido à má qualidade da água. Os organizadores das Olimpíadas de Paris 2024 investiram 1,4 bilhão de euros (aproximadamente R$ 7,9 bilhões) em melhorias significativas, como a construção de um grande reservatório para capturar o excesso de água da chuva e evitar que águas residuais entrem no rio. Além disso, a infraestrutura de esgoto foi modernizada e as estações de tratamento de águas residuais foram atualizadas para garantir que o rio esteja pronto para competições olímpicas, incluindo o triatlo feminino e o revezamento misto, bem como a maratona aquática em agosto.

A ministra dos esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, afirmou estar confiante de que a qualidade da água melhorará a tempo do evento masculino de triatlo. Ela destacou que, embora as medidas de controle de bactérias tenham sido eficazes, o clima está além do controle humano. A recente chuva contribuiu para as preocupações com a qualidade da água, mas a expectativa é de que a situação melhore com o tempo mais seco.

A decisão de cancelar o treino de natação na segunda-feira (29) foi tomada após uma reunião sobre a qualidade da água no Sena. As chuvas intensas durante a cerimônia de abertura na sexta-feira (26) e as chuvas persistentes no sábado (27) resultaram no aumento dos níveis de bactérias, forçando o cancelamento de algumas competições de tênis e skate. Testes realizados no domingo mostraram que a qualidade da água não era suficiente para garantir a segurança dos atletas.

Os organizadores estão otimistas de que a qualidade da água melhorará a tempo para as competições, mas estão preparados para adiar os eventos ou transformar a prova de natação em um duatlo, se necessário. O planejamento inclui medidas para mitigar o impacto das chuvas, como o uso do reservatório para capturar águas pluviais e evitar que esgoto não tratado entre no rio.

Segurança dos atletas

Os esforços para melhorar a qualidade da água do Sena são parte de um plano mais amplo para garantir a segurança e o sucesso dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A prefeitura de Paris, liderada por Anne Hidalgo, tomou medidas públicas para demonstrar a confiança na qualidade da água, incluindo uma natação pública no rio semanas antes do início dos eventos olímpicos. Esses esforços visam não apenas melhorar a infraestrutura, mas também tranquilizar o público e os atletas sobre a segurança das competições.

A prefeita Hidalgo, ao nadar publicamente no Sena, esperava aliviar as preocupações sobre a qualidade da água e mostrar os avanços feitos na preparação para as Olimpíadas. Testes diários realizados em junho indicaram níveis inseguros de bactérias E. coli, mas melhorias significativas foram observadas recentemente, graças às medidas implementadas.