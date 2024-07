Surfe nas Olimpíadas: por que a prova será disputada no Taiti?

O surfe está entre as modalidades olimpícas pela segunda-vez desde o início dos Jogos. Disputado desde Tóquio 2021, esse ano o esporte é responsável por uma das curiodades de Paris 2024: ele será disputado fora da França.

Por que o surfe será no Taiti?

Os atletas do surfe viajaram para Teahupoo, no Taiti. As ondas do local são conhecidas por serem desafiadoras e estão entre as mais disputadas no esporte.

A ilha da Polinésia é um território ultramarino da França e por isso a competição será disputada a 15.600 quilômetros de Paris.

Como fala Teahupo’o?

Teahupo’o se pronuncia ‘tchô-po’.

O surfe no Taiti

Teahupo’o é sede da etapa Pro Tahiti da Liga Mundial de Surfe há mais de 20 anos e é é um dos destaques do campeonato masculino. Entre 1999 e 2006 também esteve dentro do circuito feminino e voltou a ser disputado pelas mulheres em agosto de 2021.