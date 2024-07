Por que Rafaela Silva perdeu o bronze? Entenda a regra que tirou a medalha do Brasil no judô

A frustração atingiu muitos brasileiros com a derrota de Rafaela Silva na disputa pelo bronze na categoria até 57 kg do judô, nesta segunda-feira, 29. Por outro lado, a despedida da judoca se deu por uma nova regra implementada para a dinâmica das Olimpíadas de Paris.

Introduzida em 2022, a regra faz parte de uma série de mudanças que gerou críticas até mesmo de figuras importantes do esporte, como a própria campeã olímpica do Rio 2016.

Desde janeiro de 2022, a Federação Internacional de Judô proíbe o mergulho de cabeça no tatame, considerando o movimento perigoso e, portanto, banindo-o.

Por que Rafaela Silva foi desclassificada?

Em um confronto contra a japonesa Haruka Funakubo, Rafaela foi desclassificada em sua luta por uma projeção de cabeça no tatame e ficou sem a medalha.

A luta contra Funakubo, considerada a 6ª melhor do mundo no judô, ocorreu após Rafaela selar sua vitória por ippon contra a georgiana Eteri Liparteliani nesta manhã. Ambas foram até o golden score com duas penalidades cada - ou seja quem levasse a próxima penalidade perderia.

Mais cedo, um atleta da Mongólia também foi desclassificado pela mesma razão.

Na época das mudanças, a Federação Internacional recebeu críticas, inclusive de Rafaela Silva, que classificou as alterações no livro de regras como “ridículas”. Além da proibição do mergulho de cabeça, o golpe seoi nage invertido passou a resultar em punição em vez de pontuação.

A alteração feita pela federação também se baseia no comportamento dos lutadores durante o combate. Os atletas agora podem ser penalizados com um shido se ajustarem o kimono ou o cabelo mais de uma vez durante a luta.

A organização defendeu as mudanças, com o diretor de esportes, Vladmir Barta, afirmando que as alterações foram baseadas em recomendações das confederações nacionais.

Veja a seguir a íntegra do texto sobre a regra:

Artigo 18.2.1 Hansoku-make para Técnicas Perigosas

Técnicas usando mergulho de cabeça são perigosas e serão penalizadas com hansoku-make.

1. "Mergulhar" de cabeça no tatame, inclinando-se para a frente e para baixo enquanto executar ou tentar executar técnicas como uchi-mata, harai-goshi, kata-guruma etc. É proibido dar cambalhota para frente quando uke está sobre os ombros ou nas costas de tori.

2. Defesa da cabeça, para garantir que o Judô tenha o mínimo de traumas possível, se uke tenta voluntariamente usar a cabeça em qualquer movimento que seja perigoso para sua cabeça, pescoço ou coluna, para defesa e para evitar cair/escapar de uma pontuação, ele será penalizado com hansoku-make.