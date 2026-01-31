Musk diz que trocou e-mails com Epstein, mas nunca foi às festas do magnata

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou nesta semana um novo conjunto de documentos ligados às investigações sobre Jeffrey Epstein - mais de 3,5 milhões de páginas, cerca de 2.000 vídeos e aproximadamente 180 mil imagens.

Entre os documentos, aparecem trocas de e-mails entre o bilionário Elon Musk e Epstein. As mensagens mostram tentativas de combinar viagens às ilhas caribenhas do magnata entre 2012 e 2013. Em um dos trechos, Musk chega a perguntar qual dia ou noite seria o da "festa mais animada".

Os registros, no entanto, não deixam claro se Musk chegou a visitar as ilhas.

Em resposta a um usuário do X, o empresário afirmou estar bem ciente de que algumas trocas de e-mails poderiam ser mal interpretadas e usadas para atacar sua reputação.

"Ninguém se empenhou mais do que eu para que os arquivos de Epstein fossem divulgados, e fico feliz que isso finalmente tenha acontecido. Tive pouquíssima correspondência com Epstein e recusei repetidos convites para ir à sua ilha ou voar em seu 'Lolita Express', mas tinha plena consciência de que algumas trocas de e-mails com ele poderiam ser mal interpretadas e usadas por detratores para difamar meu nome", disse Musk.

No one pushed harder than me to have the Epstein files released and I’m glad that has finally happened. I had very little correspondence with Epstein and declined repeated invitations to go to his island or fly on his “Lolita Express”, but was well aware that some email… — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

O bilionário acrescentou que considera mais relevante a responsabilização criminal dos envolvidos no esquema de Epstein do que a troca de e-mails.

"Eu nunca estive em nenhuma festa de Epstein e já pedi diversas vezes a punição daqueles que cometeram crimes com Epstein. O teste decisivo para a justiça não é a divulgação dos arquivos, mas sim o julgamento daqueles que cometeram crimes hediondos com Epstein"