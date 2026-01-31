Musk diz que trocou e-mails com Epstein, mas nunca foi às festas do magnata

Arquivos de Epstein revelam troca de e-mails entre Elon Musk e o magnata (Foto por FABRICE COFFRINI/AFP)
Redação Exame
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12h08.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou nesta semana um novo conjunto de documentos ligados às investigações sobre Jeffrey Epstein - mais de 3,5 milhões de páginas, cerca de 2.000 vídeos e aproximadamente 180 mil imagens.
Entre os documentos, aparecem trocas de e-mails entre o bilionário Elon Musk e Epstein. As mensagens mostram tentativas de combinar viagens às ilhas caribenhas do magnata entre 2012 e 2013. Em um dos trechos, Musk chega a perguntar qual dia ou noite seria o da "festa mais animada".
Os registros, no entanto, não deixam claro se Musk chegou a visitar as ilhas.
Em resposta a um usuário do X, o empresário afirmou estar bem ciente de que algumas trocas de e-mails poderiam ser mal interpretadas e usadas para atacar sua reputação.
"Ninguém se empenhou mais do que eu para que os arquivos de Epstein fossem divulgados, e fico feliz que isso finalmente tenha acontecido. Tive pouquíssima correspondência com Epstein e recusei repetidos convites para ir à sua ilha ou voar em seu 'Lolita Express', mas tinha plena consciência de que algumas trocas de e-mails com ele poderiam ser mal interpretadas e usadas por detratores para difamar meu nome", disse Musk.
No one pushed harder than me to have the Epstein files released and I’m glad that has finally happened.
I had very little correspondence with Epstein and declined repeated invitations to go to his island or fly on his “Lolita Express”, but was well aware that some email…
— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026
O bilionário acrescentou que considera mais relevante a responsabilização criminal dos envolvidos no esquema de Epstein do que a troca de e-mails.
"Eu nunca estive em nenhuma festa de Epstein e já pedi diversas vezes a punição daqueles que cometeram crimes com Epstein. O teste decisivo para a justiça não é a divulgação dos arquivos, mas sim o julgamento daqueles que cometeram crimes hediondos com Epstein"
I have never been to any Epstein parties ever and have many times call for the prosecution of those who have committed crimes with Epstein.
The acid test for justice is not the release of the files, but rather the prosecution of those who committed heinous crimes with Epstein.
— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026