Musk diz que trocou e-mails com Epstein, mas nunca foi às festas do magnata

Bilionário diz que nunca esteve em uma festa de Epstein e que as mensagens estão sendo mal interpretadas para difamá-lo

Arquivos de Epstein revelam troca de e-mails entre Elon Musk e o magnata (Foto por FABRICE COFFRINI/AFP)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12h08.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou nesta semana um novo conjunto de documentos ligados às investigações sobre Jeffrey Epstein - mais de 3,5 milhões de páginas, cerca de 2.000 vídeos e aproximadamente 180 mil imagens.

Entre os documentos, aparecem trocas de e-mails entre o bilionário Elon Musk e Epstein. As mensagens mostram tentativas de combinar viagens às ilhas caribenhas do magnata entre 2012 e 2013. Em um dos trechos, Musk chega a perguntar qual dia ou noite seria o da "festa mais animada".

Os registros, no entanto, não deixam claro se Musk chegou a visitar as ilhas.

Em resposta a um usuário do X, o empresário afirmou estar bem ciente de que algumas trocas de e-mails poderiam ser mal interpretadas e usadas para atacar sua reputação.

"Ninguém se empenhou mais do que eu para que os arquivos de Epstein fossem divulgados, e fico feliz que isso finalmente tenha acontecido. Tive pouquíssima correspondência com Epstein e recusei repetidos convites para ir à sua ilha ou voar em seu 'Lolita Express', mas tinha plena consciência de que algumas trocas de e-mails com ele poderiam ser mal interpretadas e usadas por detratores para difamar meu nome", disse Musk.

O bilionário acrescentou que considera mais relevante a responsabilização criminal dos envolvidos no esquema de Epstein do que a troca de e-mails.

"Eu nunca estive em nenhuma festa de Epstein e já pedi diversas vezes a punição daqueles que cometeram crimes com Epstein. O teste decisivo para a justiça não é a divulgação dos arquivos, mas sim o julgamento daqueles que cometeram crimes hediondos com Epstein"

