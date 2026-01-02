Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Empresa de implantes cerebrais de Musk quer cirurgia 'automatizada' em 2026

A empresa começou a testar seus implantes cerebrais em humanos em 2024

(BRENDAN SMIALOWSKI / Colaborador/Getty Images)

(BRENDAN SMIALOWSKI / Colaborador/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12h36.

A Neuralink, empresa de implantes cerebrais fundada pelo bilionário Elon Musk, iniciará a produção em larga escala de seus dispositivos e adotará um procedimento cirúrgico quase totalmente automatizado em 2026. A informação foi divulgada por Musk em publicação na rede social X na última quarta-feira.

Segundo o empresário, os filamentos do dispositivo atravessarão a dura-máter sem necessidade de removê-la, o que classificou como “algo muito significativo”.

Testes em humanos e avanços tecnológicos

A Neuralink começou a testar seus implantes cerebrais em humanos em 2024 após obter autorização da agência reguladora dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA). O objetivo é avaliar se pacientes com tetraplegia conseguem controlar dispositivos externos — como braços robóticos e computadores — apenas com a força do pensamento.

 

No início de 2024, o chip foi implantado pela primeira vez em um paciente paralisado nos EUA, que conseguiu mover um cursor na tela e interagir com o computador usando apenas sinais cerebrais. Em setembro, a empresa informou que 12 pessoas com paralisia grave já haviam recebido o implante e estavam utilizando-o para controlar ferramentas digitais e físicas.

Como funciona o dispositivo

O implante da Neuralink integra o campo das interfaces cérebro-computador (BCIs, na sigla em inglês), tecnologia que registra a atividade cerebral e a traduz para controlar computadores, celulares ou dispositivos robóticos. A proposta é devolver habilidades motoras e de comunicação a pessoas com paralisia severa.

Embora não seja o primeiro BCI em testes com humanos — concorrentes como o Stentrode, da americana Synchron, também avançam nos estudos —, o modelo da Neuralink se destaca por dois fatores: a associação com Elon Musk, que promove intensa divulgação do projeto, e a sofisticação técnica. O dispositivo conta com 1.024 eletrodos distribuídos em 64 fios, organizados em um implante do tamanho de uma moeda.

Musk maior que centenas de bilionários juntos

Enquanto o mundo comemora a marca recorde de 3.148 bilionários, um dado chama mais atenção do que qualquer outro: um único homem concentra mais riqueza do que centenas deles somados. Segundo a Forbes, Elon Musk encerra 2025 com patrimônio estimado em US$ 754 bilhões, valor superior à soma dos 620 bilionários "mais pobres" do planeta.

O número escancara o nível de concentração de riqueza atingido neste ano. Embora a fortuna total dos bilionários tenha alcançado US$ 18,7 trilhões, Musk sozinho responde por cerca de 4% de toda essa riqueza global.

Acompanhe tudo sobre:Elon Musk

Mais de Tecnologia

Samsung quer reinventar o celular — mas cobra caro por isso

Pesquisadores de Pequim desenvolvem chip de alta precisão para aplicações em IA

Meta fecha uma das maiores aquisições de sua história ao comprar startup chinesa de IA

Brasileiro lança startup que promete pagar usuários por dados usados por IAs

Mais na Exame

Marketing

Governo amplia uso de influenciadores, mas ainda não reconhece a atividade como profissão

Brasil

Regras da Aposentadoria mudam em 2026 e elevam exigências; entenda

Future of Money

Bitcoin vai manter queda ou disparar em 2026? Especialistas respondem

Esporte

Copinha 2026: por que o Flamengo não vai participar do torneio?