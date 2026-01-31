Demond Wilson, astro de 'Sanford and Son', morre aos 79 anos

O ator americano Grady Demond Wilson, conhecido como Demond Wilson e famoso pelo papel de Lamont Sanford na série "Sanford and Son", morreu na última sexta-feira, 30, aos 79 anos. A informação foi confirmada pelo filho, Demond Wilson Jr., em entrevista ao site americano TMZ.

Segundo ele, a morte aconteceu em decorrência de complicações relacionadas a um câncer. O tipo da doença não foi informado.

Wilson morreu em casa, em Palm Springs, na Califórnia. "Eu o amava. Ele era um grande homem", disse o filho ao portal.

Carreira de Demond Wilson

Demond Wilson ganhou notoriedade ao atuar em "Sanford and Son", exibida entre 1972 e 1977, em que interpretava o filho do personagem vivido por Redd Foxx.

Ao longo da carreira, também esteve em séries como "Baby… I’m Back!", em 1978, no papel de Raymond Ellis, e "The New Odd Couple", em 1982, como Oscar Madison.

No cinema, participou do filme "Me and the Kid", lançado em 1993. De acordo com o IMDb, sua última aparição na televisão foi na série "Eleanor’s Bench", em 2023, encerrando um hiato de quase duas décadas longe das telas.

A vida antes da televisão

Criado no bairro do Harlem, em Nova York, Wilson serviu ao Exército dos Estados Unidos entre 1966 e 1968. Após retornar da Guerra do Vietnã, no fim dos anos 1960, atuou em produções da Broadway e Off-Broadway antes de se mudar para Hollywood, onde consolidou sua carreira na televisão.