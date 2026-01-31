Pop

Demond Wilson, astro de 'Sanford and Son', morre aos 79 anos

Ator faleceu em decorrência de complicações relacionadas a um câncer

Ator Demond Wilson, conhecido por “Sanford and Son”, morre aos 79 anos (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 15h20.

Última atualização em 31 de janeiro de 2026 às 15h21.

O ator americano Grady Demond Wilson, conhecido como Demond Wilson e famoso pelo papel de Lamont Sanford na série "Sanford and Son", morreu na última sexta-feira, 30, aos 79 anos. A informação foi confirmada pelo filho, Demond Wilson Jr., em entrevista ao site americano TMZ.

Segundo ele, a morte aconteceu em decorrência de complicações relacionadas a um câncer. O tipo da doença não foi informado.

Wilson morreu em casa, em Palm Springs, na Califórnia. "Eu o amava. Ele era um grande homem", disse o filho ao portal.

Carreira de Demond Wilson

Demond Wilson ganhou notoriedade ao atuar em "Sanford and Son", exibida entre 1972 e 1977, em que interpretava o filho do personagem vivido por Redd Foxx.

Ao longo da carreira, também esteve em séries como "Baby… I’m Back!", em 1978, no papel de Raymond Ellis, e "The New Odd Couple", em 1982, como Oscar Madison.

No cinema, participou do filme "Me and the Kid", lançado em 1993. De acordo com o IMDb, sua última aparição na televisão foi na série "Eleanor’s Bench", em 2023, encerrando um hiato de quase duas décadas longe das telas.

A vida antes da televisão

Criado no bairro do Harlem, em Nova York, Wilson serviu ao Exército dos Estados Unidos entre 1966 e 1968. Após retornar da Guerra do Vietnã, no fim dos anos 1960, atuou em produções da Broadway e Off-Broadway antes de se mudar para Hollywood, onde consolidou sua carreira na televisão.

