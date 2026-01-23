Elon Musk: quanto falta para homem mais rico do mundo se tornar trilionário?

Elon Musk está a menos de US$ 212 bilhões de se tornar o primeiro trilionário da história. Com um patrimônio estimado em US$ 788,1 bilhões (R$ 4,17 trilhões), o CEO da Tesla e da SpaceX precisa ampliar sua fortuna em cerca de 26,9% para atingir a marca inédita, segundo dados da Forbes.

Nesta sexta-feira, 23, Musk teve um acréscimo de US$ 12,8 bilhões (R$ 67,7 bilhões) em seu patrimônio, impulsionado pela valorização das ações das companhias que controla. A diferença para o segundo colocado do ranking da Forbes, Larry Page, é superior a US$ 500 bilhões (R$ 2,65 trilhões).

O próximo marco deve ser a superação do valor simbólico de US$ 800 bilhões, algo que ainda nenhum indivíduo atingiu. Mesmo sem alcançar o trilhão, Musk já lidera em riqueza absoluta desde que esse tipo de medição passou a ser feita com base no patrimônio líquido.

Medidas históricas e riqueza relativa

A comparação com figuras do passado depende da métrica utilizada. Em termos nominais, Musk está no topo. Já em proporção ao PIB de suas épocas, outros nomes ainda se destacam.

Em termos proporcionais ao PIB, nomes históricos ainda rivalizam ou superam Musk. Rockefeller, por exemplo, controlava cerca de 1,6% da economia dos EUA em 1913. Musk detém hoje cerca de 1,61%.

Fugger, no século XVI, chegou a deter cerca de 2% do PIB europeu. Já Augusto César, imperador romano, concentrava até 30% da economia global de sua época — o equivalente a cerca de US$ 4,9 trilhões em valores atuais.

Mansa Musa, líder do Império do Mali, é outro caso recorrente. Durante sua peregrinação a Meca, distribuiu tanto ouro que desvalorizou o metal no Egito por mais de uma década.

O cenário brasileiro

No Brasil, o empresário e político Irineu Evangelista de Sousa, o barão de Mauá, foi o equivalente local de um bilionário do século XIX. Em seu auge, comandava oito das dez maiores empresas do país.

Em meados de 1867, sua fortuna ultrapassava o próprio orçamento do Império do Brasil, com atuação também no exterior. Seu patrimônio estimado, ajustado, chegaria a cerca de US$ 80 bilhões.

Como se calcula a fortuna hoje

A Forbes e a Bloomberg usam metodologias próprias para estimar o net worth dos bilionários. A base inclui:

participações acionárias;

empresas privadas;

ativos imobiliários e artísticos;

dinheiro em caixa e investimentos.

Dívidas e tributos são descontados. A Bloomberg atualiza os dados diariamente com base na oscilação das bolsas.

A mudança nos critérios

Até o século XX, a fatia do PIB nacional era o principal indicador de concentração de riqueza. Com a evolução dos mercados financeiros e da globalização, o foco passou a ser o patrimônio líquido individual.

Essa transição dificultou comparações históricas, já que o PIB mede produção anual, enquanto o net worth considera a acumulação de ativos ao longo do tempo.

Riqueza absoluta vs. influência

Musk é o mais rico da história registrada quando o critério é valor absoluto em dólares. No entanto, em termos de impacto econômico relativo, ainda há figuras que controlaram fatias maiores da produção de seus tempos.

Enquanto bilionários atuais dependem da valorização de empresas de capital aberto, os nomes históricos operavam com ativos tangíveis em contextos econômicos menos diversificados.

Com o avanço da tecnologia e das finanças, o próximo marco de Musk — o 1º trilhão — parece apenas uma questão de tempo.