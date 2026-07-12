Militares dos EUA negam bloqueio do Estreito de Ormuz anunciado pelo Irã

Militares dos Estados Unidos afirmaram neste domingo, 12, que o Estreito de Ormuz permanece aberto à navegação e contestaram a declaração do Irã de que teria fechado a estratégica rota marítima.

Em comunicado divulgado pelo Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom), o governo americano disse que Teerã "não controla o estreito" e garantiu que o tráfego de embarcações continua normalmente.

A nota, publicada na rede social X, informa que as forças americanas estão posicionadas para assegurar a liberdade de navegação na região e acusa o Irã de promover ações de intimidação e ameaças contra embarcações que transitam pela via internacional.

"O Estreito de Ormuz está aberto a todas as embarcações que buscam transitar legalmente por essa via navegável internacional. As forças dos EUA estão posicionadas e preparadas para garantir que a liberdade de navegação permaneça disponível, apesar da agressão, do assédio, das ameaças e das declarações arbitrárias injustificadas do Irã. O Irã não controla o estreito. O tráfego está fluindo", declarou o Centcom.

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Irã anunciou fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado

Mais cedo, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) havia anunciado o fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado após a ofensiva americana contra 140 alvos militares em território iraniano. O grupo também informou ter efetuado disparos de advertência contra embarcações que, segundo afirmou, tentavam cruzar a passagem por rotas não autorizadas.

De acordo com a agência britânica de segurança marítima UKMTO, um incidente registrado neste domingo ocorreu a cerca de 17 quilômetros da Península de Musandam, em Omã. O ataque provocou um incêndio a bordo da embarcação GFS Galaxy, levando a tripulação a abandonar o navio em um bote salva-vidas.

As autoridades de Omã informaram que 23 tripulantes foram resgatados, enquanto as buscas por uma pessoa desaparecida seguem em andamento.

Em comunicado, a Guarda Revolucionária afirmou que diversas embarcações ignoraram avisos das forças iranianas e que uma delas foi atingida por tiros de advertência após desligar seus sistemas de identificação.

O grupo reiterou que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado "até segunda ordem" e "até a conclusão das operações dos Estados Unidos na região", acrescentando que nenhuma embarcação será autorizada a atravessar a passagem.

Escalada de ataques

O Irã também ampliou neste domingo sua ofensiva militar no Oriente Médio ao lançar mísseis e drones contra países do Golfo, em mais um episódio de escalada das tensões na região. Os ataques atingiram Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã e Jordânia e acontecem depois de Teerã fechar o Estreito de Ormuz por tempo indeterminado.

A tensão aumentou ao longo do dia depois que Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos relataram ataques aéreos contra seus territórios. Explosões também foram registradas no Catar. As autoridades de Doha afirmaram ter interceptado mísseis, enquanto o governo iraniano declarou que atacou uma base aérea americana no emirado em resposta aos ataques contínuos dos Estados Unidos.

A Guarda Revolucionária também informou ter destruído bases de apoio logístico a porta-aviões americanos no porto de Duqm, em Omã. O governo omanense condenou a ofensiva "com máxima firmeza", segundo a agência oficial de notícias ONA.

A Jordânia informou ter sido alvo de três mísseis iranianos neste domingo, mas afirmou que os projéteis não causaram danos.