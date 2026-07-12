'Para nós, está aberto': Trump contesta Irã sobre Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 12, que as forças americanas atacaram o Irã “com muita força” durante a noite. A declaração ocorreu após uma nova escalada de tensão entre os dois países envolvendo ações militares e o Estreito de Ormuz.

Em entrevista à CNN, Trump afirmou que havia um acordo em negociação com o Irã, mas que a situação mudou após um ataque contra um navio mercante na região. Segundo o presidente americano, a ação foi realizada com um drone e atribuída por Washington ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

“Tínhamos um acordo com eles ontem. Eles estavam cedendo em tudo e, de repente, duas horas depois, atingiram um navio com um drone”, disse Trump.

EUA afirmam ter atingido 140 alvos militares no Irã

As forças armadas dos Estados Unidos informaram que atingiram cerca de 140 alvos militares iranianos nos ataques mais recentes.

A ofensiva representa a terceira rodada de ataques americanos em uma semana, em meio ao aumento das ameaças públicas entre líderes dos dois países.

O governo dos Estados Unidos afirma que as ações militares são uma resposta ao ataque contra um navio mercante que navegava pelo Estreito de Ormuz, atribuído ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

Trump e Irã divergem sobre Estreito de Ormuz

A situação no Estreito de Ormuz também gerou declarações contraditórias entre Washington e Teerã.

Uma autoridade iraniana responsável por supervisionar um novo protocolo de trânsito pela região afirmou que a passagem de embarcações “não é possível”.

Trump, por outro lado, declarou que o estreito continua aberto. “Para nós, o estreito está aberto”, afirmou durante a entrevista.

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo e tem sido um dos pontos centrais da tensão entre Estados Unidos e Irã.

Tensão entre EUA e Irã aumenta no Oriente Médio

A nova sequência de ataques ocorre após uma semana de confrontos e ameaças entre os dois países. As declarações de Trump indicam uma nova fase de pressão sobre o governo iraniano, enquanto Teerã mantém críticas às ações americanas na região.

O cenário aumenta a preocupação internacional sobre uma possível ampliação do conflito no Oriente Médio.