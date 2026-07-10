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Irã ameaça retaliar Israel caso infraestrutura do país seja atacada

A nova ameaça amplia o discurso adotado por Teerã desde a retomada dos ataques americanos

Khamenei: o novo líder supremo do Irã tomou poder após a morte de seu predecessor em operação militar norte-americana (Khamenei.ir/AFP)

Khamenei: o novo líder supremo do Irã tomou poder após a morte de seu predecessor em operação militar norte-americana (Khamenei.ir/AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de julho de 2026 às 10h57.

O Irã voltou a elevar o tom contra Israel nesta sexta-feira, 10, ao afirmar que responderá a qualquer ataque contra sua infraestrutura e que o governo israelense "não estará seguro" caso novas ofensivas sejam realizadas.

A declaração foi feita por Mohammad Bagher Zolghadr, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, em comunicado divulgado pela televisão estatal iraniana, em meio à escalada das tensões após os recentes confrontos entre Estados Unidos e Irã.

"Como já anunciamos, qualquer ataque à infraestrutura será respondido, e o regime sionista criminoso responsável por essas atrocidades não estará a salvo da resposta de nossos combatentes", afirmou Zolghadr.

A nova ameaça amplia o discurso adotado por Teerã desde a retomada dos ataques americanos e reforça que Israel também poderá ser alvo de retaliações iranianas, caso participe ou apoie ofensivas contra o território do país.

Por que os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã

Os Estados Unidos retomaram os ataques contra o Irã nesta semana, poucos dias após o acordo provisório que havia interrompido os confrontos entre os dois países.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), a operação foi uma resposta aos ataques iranianos contra embarcações comerciais que navegavam pelo Estreito de Ormuz e teve como objetivo reduzir a capacidade militar de Teerã de ameaçar a principal rota marítima para o transporte global de petróleo.

Os bombardeios atingiram sistemas de defesa aérea, radares costeiros, centros de comando, bases de mísseis antinavio e embarcações da Guarda Revolucionária Islâmica posicionadas nas proximidades do estreito.

Desde então, autoridades iranianas vêm prometendo responder às ofensivas e ampliaram o tom das ameaças contra Estados Unidos e Israel.

Estreito de Ormuz continua no centro da disputa

Além das ameaças militares, o Irã segue indicando que poderá voltar a restringir a navegação no Estreito de Ormuz, considerado um de seus principais instrumentos de pressão sobre Washington.

Responsável pela passagem de cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo, o estreito conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico e é utilizado por grandes exportadores da região, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Catar e o próprio Irã.

Qualquer interrupção no tráfego marítimo da região é acompanhada de perto pelos mercados internacionais devido ao potencial impacto sobre a oferta global de petróleo e os preços da commodity.

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