Milei defende Mercosul mais flexível em reunião com presidente da Coreia do Sul

O presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu nesta sexta-feira, 1º, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, em Buenos Aires, em uma reunião voltada à ampliação do comércio e dos investimentos entre os dois países.

Energia, minerais críticos, alimentos e inteligência artificial estiveram entre os principais temas da agenda.

Segundo a Casa Rosada, os dois líderes discutiram formas de fortalecer a relação econômica bilateral e concordaram em criar uma mesa de trabalho permanente para acelerar projetos conjuntos e ampliar as oportunidades de negócios.

A visita marca a primeira viagem oficial de um presidente sul-coreano à Argentina em 22 anos. Lee desembarcou em Buenos Aires na quinta-feira, 31, e foi recebido pelo chanceler argentino, Pablo Quirno, que classificou o encontro como uma oportunidade para ampliar o comércio, os investimentos e os projetos conjuntos entre os dois países.

Milei defende menos burocracia do Mercosul

Durante o encontro, Milei voltou a defender que o Mercosul tenha maior flexibilidade nas negociações internacionais. De acordo com fontes do governo argentino ouvidas pelo jornal La Nación, o presidente afirmou que o bloco não deve representar um obstáculo para o avanço da agenda entre Argentina e Coreia do Sul.

A proposta não envolve uma saída do Mercosul, mas busca reduzir entraves burocráticos para acelerar acordos comerciais e investimentos bilaterais.

Entre os temas prioritários estão o aumento das exportações argentinas de petróleo, em meio às preocupações com o abastecimento global após as tensões no Estreito de Ormuz, além de projetos ligados a minerais críticos e à segurança energética.

Os presidentes também destacaram o potencial da inteligência artificial como vetor de crescimento econômico e discutiram oportunidades de cooperação em setores de serviços, tecnologia e economia criativa.

Segundo a Casa Rosada, Lee elogiou os resultados econômicos do governo Milei, incluindo a desaceleração da inflação e a implementação do RIGI e do Super RIGI, programas criados para atrair grandes investimentos ao país.

Coreia do Sul mira acordo comercial e investimentos

A Coreia do Sul tem reforçado o interesse em concluir um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Seul. Antes da viagem, Lee afirmou que os países do bloco sul-americano são estratégicos por sua produção de alimentos, energia e minerais críticos, enquanto a Coreia do Sul pode contribuir com manufatura avançada, tecnologia, construção naval, baterias e inovação.

"Ao unir essas forças, podemos criar cadeias de valor resilientes que beneficiem ambas as regiões", afirmou Lee em entrevista à EFE antes da viagem.

O presidente sul-coreano também defendeu que, em um cenário de tensões geopolíticas, protecionismo e insegurança nas cadeias globais de suprimentos, os países precisam fortalecer parcerias comerciais baseadas em regras claras e confiança mútua. Segundo ele, o avanço da inteligência artificial torna os minerais críticos da América do Sul ainda mais estratégicos.

Um dos principais investimentos sul-coreanos na Argentina está justamente na mineração. A siderúrgica Posco desenvolve projetos de lítio no noroeste do país e, nesta sexta-feira, recebeu autorização do governo Milei para acessar os benefícios do RIGI na ampliação do projeto Sal de Oro, com investimento previsto de US$ 207,9 milhões.

Giro pela América do Sul

A visita faz parte da primeira viagem oficial de Lee Jae-myung à América do Sul desde que assumiu a Presidência. Antes de chegar à Argentina, o líder sul-coreano passou por Brasil e Chile, onde também buscou ampliar parcerias comerciais.

No Brasil, Lee e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram a criação de um grupo de trabalho para retomar as negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Coreia do Sul.

Em seguida, o presidente sul-coreano visitou o Chile, onde se reuniu com José Antonio Kast para discutir investimentos e cooperação econômica.

*Com EFE