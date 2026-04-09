Inteligência Artificial

O plano de US$ 4,6 milhões dessa gigante do aço para transformar fábricas usando IA

Movimento da POSCO sinaliza avanço global da indústria rumo à automação inteligente

Posco (Jo Yong-Hak/Reuters)

Posco (Jo Yong-Hak/Reuters)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 14h03.

A transformação digital da indústria ganhou um novo capítulo com um investimento estratégico da POSCO, um dos maiores grupos siderúrgicos do mundo. A empresa anunciou um aporte de 7 bilhões de wonUS$ 4,6 milhões — na startup sul-coreana Brils, especializada em robótica e automação industrial baseada em inteligência artificial.

O investimento foi realizado por meio de uma combinação de 5 bilhões de won do fundo estratégico da POSCO Holdings e 2 bilhões de won do fundo de capital de risco interno da empresa.

A medida reflete o esforço mais amplo do grupo para expandir além da manufatura convencional e investir em sistemas avançados de automação, afirmou a empresa.

A aposta da POSCO, por exemplo, mira um novo modelo de produção: mais autônomo, conectado e orientado por dados.

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A corrida por fábricas inteligentes

A Brils desenvolve soluções de robótica avançada capazes de automatizar processos industriais complexos, integrando inteligência artificial para tomada de decisão em tempo real.

Esse tipo de tecnologia permite, por exemplo:

  • Reduzir falhas operacionais
  • Otimizar o uso de energia
  • Aumentar a produtividade sem expansão física

Segundo dados da International Federation of Robotics (IFR), o número de robôs industriais em operação global ultrapassou 4 milhões em 2023, impulsionado principalmente por setores como metalurgia, automotivo e eletrônicos.

O movimento estratégico da POSCO

O investimento da POSCO está alinhado à estratégia do grupo de acelerar a digitalização de suas operações e fortalecer sua competitividade global.

A companhia vem ampliando iniciativas em fábricas inteligentes como uma forma de incorporar sistemas colaborativos entre humanos, IA e robôs para permitir processos de fabricação autônomos e adaptativos.

A expectativa é que a parceria com a Brils acelere a implementação de soluções escaláveis, capazes de transformar unidades industriais tradicionais em ambientes altamente automatizados.

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