GP de São Paulo 2027: venda de ingressos começa nesta segunda; veja como comprar

GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2027: corrida terá ingressos a partir de R$ 545 (Reprodução/Instagram/@lando)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09h21.
A venda geral de ingressos para o GP de São Paulo 2027 começa em 16 de janeiro, oferecendo 15 setores diferentes no Autódromo de Interlagos. Os preços variam de R$ 120 (Fanzone) a R$ 22.600 (Grand Prix Club), com opções para diferentes orçamentos e níveis de conforto. Os ingressos podem ser comprados pelo site da Eventim, com vendas presenciais disponíveis posteriormente.
A venda geral de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2027 começa nesta quinta-feira, 12, apenas alguns dias após a edição de 2026 acontecer no Autódromo de Interlagos.
Após duas pré-vendas exclusivas para clientes de patrocinadores, o GP de São Paulo abre as vendas para o público geral, com dois setores a mais disponíveis: a Fanzone e o Heineken Village.
A venda geral de ingressos do Grande Prêmio de São Paulo de 2027 começa nesta segunda-feira, 16, a partir do meio-dia no site oficial da Eventim.
No Autódromo de Interlagos são disponibilizados quinze setores, com diferentes opções para os fãs decidirem com base no seu orçamento, nível de conforto ou vista preferida.
Entre os setores disponíveis estão as arquibancadas descobertas, como a A e a G, as arquibancadas cobertas, como M, D, B, H e R, e a Fanzone. Além de setores VIPs, como Grand Prix Club, Orange Tree Club e Pit Stop Club, Senna Club, que dão acesso a uma experiência de luxo no Grande Prêmio.
Algumas marcas patrocinadoras também têm setores próprios no Autódromo, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, com duas modalidades disponíveis: gramado ou estrela.
*Incluso buffet finger food e open bar de cerveja ou chopp Heineken.
Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pelo site da Eventim.
Caso haja disponibilidade de ingressos após a venda geral, será possível comprar ingressos presencialmente na bilheteria do Autódromo de Interlagos entre os dias 29 de outubro e 07 de novembro de 2027:
• 29 de outubro de 2027 a 04 de novembro de 2027: das 9h às 17h;
• 05 e 06 de novembro de 2027: das 7h às 17h; e
• 07 de novembro de 2027: das 7h às 14h.
A venda geral começa nesta segunda-feira, 16, ao meio-dia. Os ingressos estarão disponíveis no site oficial da Eventim.
Os ingressos custam a partir de R$ 120 para um dia de Fanzone e chegam a R$ 22.600 no Grand Prix Club. O Setor G, arquibancada mais barata da lista, tem preços a partir de R$ 545.
O Autódromo de Interlagos terá 15 setores, entre arquibancadas descobertas e cobertas, Fanzone e áreas VIP. A lista inclui os setores A, G, R, M, D e B, além de Pit Stop Club, Orange Tree Club, Grand Prix Club, Arquibancada Bortoleto e Heineken Village.
Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pelo site da Eventim. Caso ainda haja disponibilidade, a venda presencial ocorrerá na bilheteria do Autódromo de Interlagos entre 29 de outubro e 7 de novembro de 2027.
O ingresso Heineken Village Estrela custa R$ 5.700 e inclui buffet finger food e open bar de cerveja ou chope Heineken. A modalidade Gramado tem preços a partir de R$ 1.370.
Glossário
O que é Autódromo de Interlagos?
Circuito de corrida localizado em São Paulo, sede tradicional dos Grandes Prêmios de São Paulo da Fórmula 1, com infraestrutura para grandes eventos esportivos e diferentes setores de assentos para espectadores.