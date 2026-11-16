Esporte

GP de São Paulo 2027: venda de ingressos começa nesta segunda; veja como comprar

Após o fim da edição de 2026, Autódromo de Interlagos abre comercialização geral de bilhetes para o público nesta segunda-feira, 16, com opções que vão de R$ 120 a R$ 22.600

GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2027: corrida terá ingressos a partir de R$ 545 (Reprodução/Instagram/@lando)

GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2027: corrida terá ingressos a partir de R$ 545 (Reprodução/Instagram/@lando)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de Jornalismo

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09h21.

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A venda geral de ingressos para o GP de São Paulo 2027 começa em 16 de janeiro, oferecendo 15 setores diferentes no Autódromo de Interlagos. Os preços variam de R$ 120 (Fanzone) a R$ 22.600 (Grand Prix Club), com opções para diferentes orçamentos e níveis de conforto. Os ingressos podem ser comprados pelo site da Eventim, com vendas presenciais disponíveis posteriormente.

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A venda geral de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2027 começa nesta quinta-feira, 12, apenas alguns dias após a edição de 2026 acontecer no Autódromo de Interlagos.

Após duas pré-vendas exclusivas para clientes de patrocinadores, o GP de São Paulo abre as vendas para o público geral, com dois setores a mais disponíveis: a Fanzone e o Heineken Village.

Que horas começa a venda do GP de São Paulo 2027?

A venda geral de ingressos do Grande Prêmio de São Paulo de 2027 começa nesta segunda-feira, 16, a partir do meio-dia no site oficial da Eventim.

Quais setores estão disponíveis?

No Autódromo de Interlagos são disponibilizados quinze setores, com diferentes opções para os fãs decidirem com base no seu orçamento, nível de conforto ou vista preferida.

Entre os setores disponíveis estão as arquibancadas descobertas, como a A e a G, as arquibancadas cobertas, como M, D, B, H e R, e a Fanzone. Além de setores VIPs, como Grand Prix Club, Orange Tree Club e Pit Stop Club, Senna Club, que dão acesso a uma experiência de luxo no Grande Prêmio.

Algumas marcas patrocinadoras também têm setores próprios no Autódromo, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, com duas modalidades disponíveis: gramado ou estrela.

Quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo 2027?

  • Setor G - a partir de R$ 545,00
  • Setor A - a partir de R$ 890,00
  • Setor R - a partir de R$ 1.225,00
  • Setor M - a partir de R$ 1.975,00
  • Setor D - a partir de R$ 5.150,00
  • Setor B - a partir de R$ 5.940,00
  • Pit Stop Club - a partir de R$ 11.900,00
  • Orange Tree Club - a partir de R$ 9.100,00
  • Grand Prix Club - a partir de R$ 22.600,00
  • Arquibancada Bortoleto - R$ 3.950,00
  • Fanzone - a partir de R$ 120,00 (dia único) e R$ 325,00 (três dias)
  • Heineken Village Gramado - a partir de R$ 1.370,00
  • Heineken Village Estrela* - R$ 5.700,00

*Incluso buffet finger food e open bar de cerveja ou chopp Heineken.

Onde comprar ingressos para a Fórmula 1?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pelo site da Eventim.

Caso haja disponibilidade de ingressos após a venda geral, será possível comprar ingressos presencialmente na bilheteria do Autódromo de Interlagos entre os dias 29 de outubro e 07 de novembro de 2027:
• 29 de outubro de 2027 a 04 de novembro de 2027: das 9h às 17h;
• 05 e 06 de novembro de 2027: das 7h às 17h; e
• 07 de novembro de 2027: das 7h às 14h.

'Perguntas frequentes'

Que horas começa a venda de ingressos para o GP de São Paulo 2027? ＋

A venda geral começa nesta segunda-feira, 16, ao meio-dia. Os ingressos estarão disponíveis no site oficial da Eventim.

Quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo 2027? ＋

Os ingressos custam a partir de R$ 120 para um dia de Fanzone e chegam a R$ 22.600 no Grand Prix Club. O Setor G, arquibancada mais barata da lista, tem preços a partir de R$ 545.

Quais setores estarão disponíveis no Autódromo de Interlagos? ＋

O Autódromo de Interlagos terá 15 setores, entre arquibancadas descobertas e cobertas, Fanzone e áreas VIP. A lista inclui os setores A, G, R, M, D e B, além de Pit Stop Club, Orange Tree Club, Grand Prix Club, Arquibancada Bortoleto e Heineken Village.

Onde comprar ingressos para a Fórmula 1 em São Paulo? ＋

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pelo site da Eventim. Caso ainda haja disponibilidade, a venda presencial ocorrerá na bilheteria do Autódromo de Interlagos entre 29 de outubro e 7 de novembro de 2027.

O que está incluído no ingresso Heineken Village Estrela? ＋

O ingresso Heineken Village Estrela custa R$ 5.700 e inclui buffet finger food e open bar de cerveja ou chope Heineken. A modalidade Gramado tem preços a partir de R$ 1.370.

Glossário

O que é Autódromo de Interlagos?

Circuito de corrida localizado em São Paulo, sede tradicional dos Grandes Prêmios de São Paulo da Fórmula 1, com infraestrutura para grandes eventos esportivos e diferentes setores de assentos para espectadores.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1AutomobilismoGP São Paulo

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