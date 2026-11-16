GP de São Paulo 2027: venda de ingressos começa nesta segunda; veja como comprar

A venda geral de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2027 começa nesta quinta-feira, 12, apenas alguns dias após a edição de 2026 acontecer no Autódromo de Interlagos.

Após duas pré-vendas exclusivas para clientes de patrocinadores, o GP de São Paulo abre as vendas para o público geral, com dois setores a mais disponíveis: a Fanzone e o Heineken Village.

Que horas começa a venda do GP de São Paulo 2027?

A venda geral de ingressos do Grande Prêmio de São Paulo de 2027 começa nesta segunda-feira, 16, a partir do meio-dia no site oficial da Eventim.

Quais setores estão disponíveis?

No Autódromo de Interlagos são disponibilizados quinze setores, com diferentes opções para os fãs decidirem com base no seu orçamento, nível de conforto ou vista preferida.

Entre os setores disponíveis estão as arquibancadas descobertas, como a A e a G, as arquibancadas cobertas, como M, D, B, H e R, e a Fanzone. Além de setores VIPs, como Grand Prix Club, Orange Tree Club e Pit Stop Club, Senna Club, que dão acesso a uma experiência de luxo no Grande Prêmio.

Algumas marcas patrocinadoras também têm setores próprios no Autódromo, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, com duas modalidades disponíveis: gramado ou estrela.

Quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo 2027?

Setor G - a partir de R$ 545,00

- a partir de R$ 545,00 Setor A - a partir de R$ 890,00

- a partir de R$ 890,00 Setor R - a partir de R$ 1.225,00

- a partir de R$ 1.225,00 Setor M - a partir de R$ 1.975,00

- a partir de R$ 1.975,00 Setor D - a partir de R$ 5.150,00

- a partir de R$ 5.150,00 Setor B - a partir de R$ 5.940,00

- a partir de R$ 5.940,00 Pit Stop Club - a partir de R$ 11.900,00

- a partir de R$ 11.900,00 Orange Tree Club - a partir de R$ 9.100,00

- a partir de R$ 9.100,00 Grand Prix Club - a partir de R$ 22.600,00

- a partir de R$ 22.600,00 Arquibancada Bortoleto - R$ 3.950,00

- R$ 3.950,00 Fanzone - a partir de R$ 120,00 (dia único) e R$ 325,00 (três dias)

- a partir de R$ Heineken Village Gramado - a partir de R$ 1.370,00

- a partir de Heineken Village Estrela* - R$ 5.700,00

*Incluso buffet finger food e open bar de cerveja ou chopp Heineken.

Onde comprar ingressos para a Fórmula 1?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pelo site da Eventim.

Caso haja disponibilidade de ingressos após a venda geral, será possível comprar ingressos presencialmente na bilheteria do Autódromo de Interlagos entre os dias 29 de outubro e 07 de novembro de 2027:

• 29 de outubro de 2027 a 04 de novembro de 2027: das 9h às 17h;

• 05 e 06 de novembro de 2027: das 7h às 17h; e

• 07 de novembro de 2027: das 7h às 14h.