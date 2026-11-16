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Incêndio atinge edifício com moradias e comércio e mata 11 pessoas na Tailândia

Cerca de 100 motocicletas estavam no térreo; suspeita inicial é de curto-circuito em um poste.

Incêndio na Tailândia: Edifício abrigava moradias, quartos para aluguel e comércio de motocicletas; autoridades investigam a causa. (AFP)

Incêndio na Tailândia: Edifício abrigava moradias, quartos para aluguel e comércio de motocicletas; autoridades investigam a causa. (AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06h40.

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Um incêndio em um prédio misto de moradias e comércio em Phuket, Tailândia, matou 11 pessoas e deixou vários feridos. O fogo começou durante a madrugada, possivelmente por um curto-circuito, e se propagou rapidamente devido a motocicletas e materiais inflamáveis no térreo. As autoridades investigam as causas e verificam o cumprimento de normas de segurança.

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Um incêndio em um prédio que reunia moradias, quartos para aluguel e um comércio de motocicletas deixou 11 mortos e vários feridos em Phuket, na Tailândia. As autoridades locais divulgaram o balanço nesta segunda-feira. A causa ainda está sob investigação.

Segundo o governador de Phuket, Chotnarin Kerdsom, o fogo começou durante a madrugada. Cerca de 100 motocicletas estavam estacionadas no térreo, onde também havia materiais inflamáveis que contribuíram para a propagação das chamas.

A hipótese preliminar é que um curto-circuito em um poste tenha iniciado o incêndio. De acordo com um documento das autoridades, as chamas atingiram as motocicletas estacionadas sob a estrutura e se espalharam pelo edifício.

A combustão dos materiais acumulados no térreo produziu fumaça densa, com concentração de substâncias tóxicas, informou o comunicado.

A polícia fará uma inspeção para conferir as licenças do comércio de motocicletas e verificar se o estabelecimento cumpria as normas de segurança.

Incêndios em Edificações na Tailândia

Autoridades tailandesas associam a frequência de incêndios em prédios ao descumprimento das regras de prevenção e à deterioração das instalações, incluindo redes elétricas e sistemas de cabeamento antigos.

Em meados de julho, um incêndio durante a noite em um bar de Bangcoc matou 33 pessoas e deixou ao menos 14 feridos graves. Havia dezenas de pessoas no estabelecimento quando o fogo começou. A investigação também apontou, de forma preliminar, um curto-circuito como possível causa.

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