Incêndio atinge edifício com moradias e comércio e mata 11 pessoas na Tailândia

Um incêndio em um prédio que reunia moradias, quartos para aluguel e um comércio de motocicletas deixou 11 mortos e vários feridos em Phuket, na Tailândia. As autoridades locais divulgaram o balanço nesta segunda-feira. A causa ainda está sob investigação.

Segundo o governador de Phuket, Chotnarin Kerdsom, o fogo começou durante a madrugada. Cerca de 100 motocicletas estavam estacionadas no térreo, onde também havia materiais inflamáveis que contribuíram para a propagação das chamas.

A hipótese preliminar é que um curto-circuito em um poste tenha iniciado o incêndio. De acordo com um documento das autoridades, as chamas atingiram as motocicletas estacionadas sob a estrutura e se espalharam pelo edifício.

A combustão dos materiais acumulados no térreo produziu fumaça densa, com concentração de substâncias tóxicas, informou o comunicado.

A polícia fará uma inspeção para conferir as licenças do comércio de motocicletas e verificar se o estabelecimento cumpria as normas de segurança.

Incêndios em Edificações na Tailândia

Autoridades tailandesas associam a frequência de incêndios em prédios ao descumprimento das regras de prevenção e à deterioração das instalações, incluindo redes elétricas e sistemas de cabeamento antigos.

Em meados de julho, um incêndio durante a noite em um bar de Bangcoc matou 33 pessoas e deixou ao menos 14 feridos graves. Havia dezenas de pessoas no estabelecimento quando o fogo começou. A investigação também apontou, de forma preliminar, um curto-circuito como possível causa.