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Israel e Hezbollah fazem acordo para cessar-fogo, diz site

Acordo foi negociado por Estados Unidos e Catar com apoio do Irã, segundo autoridade americana

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 10h09.

Israel e o Hezbollah concordaram com um cessar-fogo que começou a valer às 10h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 19, segundo informou uma autoridade do governo dos Estados Unidos à agência Reuters.

De acordo com a fonte, as negociações foram conduzidas por representantes dos EUA e do Catar, com apoio do Irã, após a escalada de confrontos registrada nas últimas horas entre as partes.

“Hezbollah e Israel concordaram com um cessar-fogo”, afirmou a autoridade americana sob condição de anonimato.

Segundo a mesma fonte, o entendimento foi alcançado após uma troca de ataques ocorrida mais cedo nesta sexta-feira.

“Entendemos que, após a troca de tiros ocorrida hoje, Israel e Hezbollah estão agora em cessar-fogo”, acrescentou.

O acordo ocorre em meio aos esforços diplomáticos para conter a ampliação do conflito regional e poucos dias após a assinatura de um memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã voltado à redução das hostilidades no Oriente Médio.

Apesar do anúncio, ainda não foram divulgados detalhes sobre os termos do cessar-fogo, mecanismos de monitoramento ou duração do acordo.

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