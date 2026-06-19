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Israel volta a atacar o Hezbollah no Líbano apesar de acordo entre EUA e Irã

Bombardeios no leste e sul do Líbano deixaram mortos e feridos e geraram acusações de violação do acordo firmado entre EUA e Irã

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 08h23.

O Exército de Israel informou nesta sexta-feira, 19 que realizou novos ataques contra supostas infraestruturas do Hezbollah na região de Bekaa, no leste do Líbano.

A ofensiva deixou ao menos três mortos, segundo autoridades libanesas, e ocorreu apesar da trégua em vigor após o memorando de entendimento firmado entre Estados Unidos e Irã.

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que a operação foi uma resposta a "reiteradas violações do cessar-fogo por parte do Hezbollah", acusando o grupo de continuar promovendo e planejando ataques contra militares israelenses.

De acordo com a agência estatal libanesa ANN, os bombardeios atingiram a localidade de Al Jamaliyah, ao norte de Baalbek. As vítimas não foram identificadas.

Horas antes, Israel já havia informado que seguia realizando ataques contra posições do Hezbollah em diferentes áreas do sul do Líbano.

As FDI também anunciaram a morte de quatro soldados israelenses em um ataque com drone explosivo atribuído ao Hezbollah no sul do território libanês.

Após o episódio, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, defendeu uma resposta mais dura contra o país vizinho.

"Para cada lágrima de uma mãe israelense, mil mães libanesas devem chorar. Todo o Líbano deve queimar! Com todo o respeito aos americanos, Israel deve deixar claro para o mundo inteiro que o sangue dos nossos filhos e a segurança dos nossos cidadãos não estão à deriva", escreveu o ministro na rede social X.

Governo libanês denuncia violação do acordo

Segundo o governo do Líbano, os ataques israelenses desta sexta-feira deixaram pelo menos 18 mortos e 33 feridos em duas áreas do sul do país.

As autoridades libanesas consideram que as ações violam os termos do acordo firmado entre Estados Unidos e Irã para interromper as hostilidades na região, incluindo a frente libanesa.

O memorando foi assinado digitalmente nesta semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian.

Nas últimas semanas, autoridades iranianas alertaram que a situação no Líbano representa uma das principais condições para a manutenção do entendimento com Washington.

Teerã sustenta que a continuidade das operações militares israelenses no território libanês pode comprometer as negociações em andamento e colocar em risco a implementação do acordo.

Na quinta-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, pediu ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que respeite o processo diplomático em curso com o Irã e evite ações que possam ampliar a escalada do conflito.

*Com EFE

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