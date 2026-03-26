Israel diz ter matado comandante iraniano que fechou Estreito de Ormuz

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quinta-feira, 26, que o Exército israelense matou Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, em um ataque aéreo realizado na noite anterior.

Segundo Katz, a operação foi “precisa e letal” e também atingiu outros oficiais do comando naval iraniano. O governo israelense atribui a Tangsiri a responsabilidade pela instalação de minas e pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global de petróleo.

A ação ocorre em meio à escalada do conflito iniciado em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã. Desde então, Israel afirma ter eliminado diversos integrantes de alto escalão do regime iraniano.

De acordo com veículos como Haaretz, Times of Israel e The Jerusalem Post, Tangsiri era apontado por autoridades israelenses como peça central na interrupção do tráfego internacional no estreito, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

O fechamento da passagem marítima elevou os preços da commodity e ampliou as tensões na região. O governo iraniano mantém restrições à navegação para países considerados inimigos, mas permite a circulação de embarcações de nações que considera aliadas, como Índia e Tailândia.

Enquanto isso, o conflito segue sem trégua. Apenas nesta quinta-feira, o Irã lançou sete ondas de mísseis contra o território israelense, segundo autoridades locais.

Apesar de contatos indiretos entre Washington e Teerã para tentar encerrar a guerra, o governo iraniano rejeitou uma proposta inicial de cessar-fogo dos Estados Unidos e nega a existência de negociações formais.

Israel, por sua vez, indicou que pretende continuar os ataques contra alvos e infraestruturas estratégicas do Irã, independentemente de eventuais avanços diplomáticos.

*Com informações de EFE e AFP