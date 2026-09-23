A nova linha de jeans da Renner vai do casual ao 'premium' (e promete durar mais)

RESUMO | A Lojas Renner lança nesta quarta-feira, 23, uma linha de jeans premium feminino com 12 calças e três modelagens. As peças usam algodão certificado e reciclado, além de tecnologias que, segundo a varejista, reduzem em até 82% o consumo de água e em até 77% o uso de produtos químicos na lavagem.

O jeans é, sem dúvida, a peça mais democrática e versátil do vestuário contemporâneo, mas também uma das mais difíceis de se produzir em larga escala de maneira sustentável e duradoura. É um cenário que a Lojas Renner tenta mudar.

De olho na demanda por maior valor agregado, a varejista apresenta nesta quarta-feira, 23, uma nova linha exclusiva de jeans premium. A coleção foi fruto de meses de pesquisa e desenvolvimento em parceria com fornecedores da indústria têxtil brasileira.

Na estreia, serão 12 calças femininas divididas em três modelagens clássicas: reta comfort, reta e wide leg. As peças combinam uma estrutura de tecido mais encorpada e resistente a acabamentos de lavanderia, que acompanham o desgaste natural da peça ao longo dos anos.

"O jeans premium representa o aperfeiçoamento de uma peça que atravessa gerações e permanece no centro do guarda-roupa feminino. Reunimos a expertise da indústria brasileira e tecnologias de menor impacto para entregar produtos com toque diferenciado, caimento aprimorado e acabamentos que valorizam a peça ao longo do tempo, sem perder o olhar para a moda", explica Juliana Frasca, diretora de Estilo da Renner.

Fibras recicladas e tecnologia nas lavagens

Além da busca por um caimento aprimorado, o diferencial da linha premium está na composição de matéria-prima e na eficiência dos processos produtivos.

As calças são confeccionadas com 80% de algodão certificado pelo padrão Better Cotton Initiative (BCI) e 20% de algodão reciclado (certificado pelo Global Recycled Standard). Na prática, o processo reaproveita sobras de tecido que retornam ao ciclo industrial dentro dos conceitos de economia circular.

Na etapa de acabamento, o uso de tecnologias a laser e tratamento por ozônio permitiu substituir o consumo intensivo de insumos químicos e água tradicionais do setor têxtil. O resultado é uma economia de até 82% no uso de água e de até 77% no consumo de produtos químicos por peça durante o processo de lavagem, em comparação aos métodos convencionais.

Concebida como uma plataforma contínua de inovação dentro da marca, a coleção premium da Renner continuará expandindo catálogo nas próximas temporadas. A promessa para os próximos lançamentos é a incorporação gradual de novos acabamentos, lavagens e modelagens, incluindo a ampliação da linha para a moda masculina.

"A sustentabilidade é um processo contínuo de evolução. Ao longo dos anos, temos investido em tecnologias e novos modelos de produção que nos permitem avançar em eficiência hídrica, circularidade e rastreabilidade, contribuindo para uma moda cada vez mais responsável", explicou Eduardo Ferlauto, diretor de Sustentabilidade da Lojas Renner.

Hoje, 100% dos jeans das marcas Renner, Youcom e Ashua possuem algum atributo de sustentabilidade — sendo que, em 2025, 67,9% do portfólio de jeans e sarja do grupo já foi classificado como de baixo consumo de água.

Como é a nova linha de jeans premium da Renner?

A coleção estreia com 12 calças femininas nas modelagens reta comfort, reta e wide leg. Segundo a Renner, as peças têm tecido mais encorpado e resistente, toque diferenciado e acabamentos que acompanham o desgaste natural do jeans.

Quais materiais são usados no jeans premium da Renner?

As calças são confeccionadas com 80% de algodão certificado pelo padrão Better Cotton Initiative e 20% de algodão reciclado, certificado pelo Global Recycled Standard. O processo reaproveita sobras de tecido no ciclo industrial.

Como a Renner reduziu o consumo de água na produção dos novos jeans?

A Renner adotou tecnologias a laser e tratamento por ozônio na etapa de acabamento. Segundo a varejista, esses processos proporcionam economia de até 82% de água e de até 77% de produtos químicos por peça na comparação com métodos convencionais.

A linha de jeans premium da Renner terá novos produtos?

Sim. A Renner pretende incorporar novos acabamentos, lavagens e modelagens nas próximas temporadas, além de ampliar gradualmente a coleção para a moda masculina.

Quantos jeans da Renner têm atributos de sustentabilidade?

Segundo a Lojas Renner, 100% dos jeans das marcas Renner, Youcom e Ashua possuem algum atributo de sustentabilidade. Em 2025, 67,9% do portfólio de jeans e sarja do grupo foi classificado como de baixo consumo de água.