Irã confirma acordo com EUA e indica reabertura do Estreito de Ormuz

Repórter
Publicado em 7 de abril de 2026 às 20h43.
Última atualização em 7 de abril de 2026 às 20h56.
O Irã confirmou nesta terça-feira um acordo com os Estados Unidos e indicou que vai permitir a reabertura do Estreito de Ormuz por um período de duas semanas.
O anúncio foi feito após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar um cessar-fogo na guerra contra o país persa - isso desde que o país abrisse a rota por onde passa 20% do petróleo mundial.
Segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, o acordo foi alcançado com ajuda da mediação de autoridades do Paquistão. Ele afirmou que Teerã vai suspender ações consideradas defensivas desde que os ataques contra o país sejam interrompidos.
Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026
O ministro iraniano também declarou que os Estados Unidos pediram negociações com base em uma proposta de 15 pontos e aceitaram o plano de 10 pontos do Irã como base para início do diálogo. As conversas devem começar sexta-feira, no Paquistão.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou com a proposta do Paquistão em suspender os ataques contra o Irã por duas semanas. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 7, antes de expirar o prazo estabelecido pelo presidente americano para o regime de Teerã reabrir o estreito de Ormuz.
"Com base nas conversas com o Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif e o Marechal de Campo Asim Munir, do Paquistão, nas quais me solicitaram que suspendesse o envio de forças destrutivas ao Irã esta noite, e desde que a República Islâmica do Irã concordasse com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, concordo em suspender os bombardeios e ataques ao Irã por um período de duas semanas. Este será um CESSAR-FOGO bilateral!", declarou Trump na publicação.
Os preços do petróleo bruto dos EUA despencaram na noite de terça-feira após o presidente americano Donald Trump concordar em suspender os ataques ao Irã por duas semanas. O contrato do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio caiu mais de 15%, para US$ 95,33 por barril, às 20h (horário do leste dos EUA).
Os impactos da decisão da Casa Branca foram sentidos também no mercado brasileiro. Os ADRs (recibo de ações negociado na Bolsa de Nova York) da Petrobras caíram 7% no after market e chegou a US$ 20,71.