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Trump recua e anuncia suspensão de ataques ao Irã por duas semanas: 'será um cessar-fogo bilateral'

Com o entendimento entre os dois países, Teerã vai reabrir o Estreito de Ormuz durante o mesmo período

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19h40.

Última atualização em 7 de abril de 2026 às 19h58.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou com a proposta do Paquistão em suspender os ataques contra o Irã por duas semanas. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 7, antes de expirar o prazo estabelecido pelo presidente americano para o regime de Teerã reabrir o estreito de Ormuz.

"Com base nas conversas com o Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif e o Marechal de Campo Asim Munir, do Paquistão, nas quais me solicitaram que suspendesse o envio de forças destrutivas ao Irã esta noite, e desde que a República Islâmica do Irã concordasse com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, concordo em suspender os bombardeios e ataques ao Irã por um período de duas semanas. Este será um CESSAR-FOGO bilateral!", declarou Trump na publicação.

Segundo o presidente americano, a decisão foi tomada após os Estados Unidos concluírem que alcançaram seus objetivos com o conflito no Oriente Médio e que estão perto de um acordo de paz com Teerã.

"A razão para tal é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um Acordo definitivo sobre a PAZ a longo prazo com o Irã e a PAZ no Oriente Médio. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela constitui uma base viável para a negociação", justificou.

O republicano também ressaltou que, durante as negociações, os pontos de divergência entre os dois países para o acordo de cessar-fogo foram superados. Com a suspensão dos ataques, Trump espera acelerar a conclusão do tratado.

"Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de duas semanas permitirá que o Acordo seja finalizado e consolidado. Em nome dos Estados Unidos da América, como Presidente, e também representando os países do Oriente Médio, é uma honra ver este problema de longa data próximo de uma solução. Agradeço a sua atenção a este assunto!", finalizou.

Ameaça de extermínio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu mais cedo uma ameaça ao Irã, afirmando que “toda civilização morrerá esta noite” caso o Estreito não fosse reaberto e não houvesse acordo até as 21h (horário de Brasília) desta terça-feira.

"Uma civilização inteira vai morrer esta noite, para nunca mais ser recuperada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai", escreveu o republicano em publicação na Truth Social.

E acrescentou: "No entanto, agora que temos uma mudança completa e total de regime, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer, QUEM SABE?" .

Os atritos envolvem o controle de uma das principais rotas marítimas globais, responsável pelo transporte de 20% do petróleo mundial.

Vista de satélite do Estreito de Ormuz com linhas gráficas brancas representando rotas marítimas globais e tráfego marítimo entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Conceito estratégico de transporte de petróleo

Estreito de Ormuz: rota de escoamento do petróleo é principal preocupação. (GettyImages)

A proposta do Paquistão

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, havia solicitado nesta tarde aos Estados Unidos o adiamento em duas semanas do prazo imposto ao Irã para a reabertura do Estreito de Ormuz, em meio às negociações envolvendo o conflito com participação de EUA, Israel e Irã.

A proposta foi direcionada ao presidente Donald Trump, que estabeleceu como limite às 21h desta terça-feira, 7, para que Teerã restabelecesse a navegação na rota marítima estratégica.

O premiê paquistanês, cujo país atua como mediador no conflito, também pediu ao governo iraniano que reabra o Estreito de Ormuz pelo mesmo período de duas semanas, classificando a medida como um gesto de boa vontade. Ele defendeu ainda a implementação de um cessar-fogo temporário entre todas as partes envolvidas, com o objetivo de criar condições para o avanço das negociações diplomáticas.

Em seguida, o chefe de governo declarou à imprensa americana que os esforços por um acordo no Oriente Médio “estavam avançando de forma constante”.

A proposta paquistanesa foi levada ao conhecimento da Casa Branca e para análise de Trump, como foi informado pela secretária de imprensa Karoline Leavitt, em declaração ao site Axios.

Do lado iraniano, autoridades também receberam a sugestão de trégua. Fontes ouvidas pela agência Reuters afirmaram que o governo de Teerã está "analisando positivamente" a possibilidade de cessar-fogo por duas semanas.

A iniciativa do Paquistão ocorre no contexto de escalada nas tensões envolvendo o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o fluxo global de petróleo. A proposta combina suspensão temporária das hostilidades com a retomada da navegação, pontos considerados centrais nas negociações em andamento.

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