Após ameaça de Trump, EUA negam especulações sobre possível uso de armas nucleares contra o Irã

A Casa Branca negou nesta terça-feira, 7, rumores sobre um eventual uso de armas nucleares no Irã, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mencionou a possibilidade de aniquilação de "toda uma civilização", e do vice-presidente, JD Vance, que citou alternativas no arsenal ainda não empregadas.

A conta oficial do governo republicano, ‘Rapid Response 47’, respondeu a uma publicação na rede social X que sugeria que Vance "insinua que Trump poderia recorrer ao uso de armas nucleares", no contexto do prazo estipulado pelo presidente norte-americano para que Teerã reabra o Estreito de Ormuz.

"Literalmente, nada do que o @VP disse aqui 'insinua' tal coisa, seus completos idiotas", publicou o perfil da Casa Branca ao comentar o conteúdo divulgado pela ‘Headquarters’, perfil associado à campanha da democrata Kamala Harris, anteriormente chamado de ‘KamalaHQ’.

Ameaça de extermínio

Na plataforma Truth Social, Trump afirmou que "esta noite morrerá toda uma civilização, para não voltar jamais" e acrescentou que, apesar de não desejar "que isso aconteça, é provável que ocorra".

As declarações ocorreram no mesmo dia em que termina o prazo dado ao Irã, até as 20h no horário de Washington (21h em Brasília), para responder às exigências dos Estados Unidos.

O presidente norte-americano classificou o momento como "um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo" e estabeleceu o ultimato como forma de pressionar o Irã a restabelecer a circulação no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo e mercadorias, afetada após ações ligadas ao conflito envolvendo Estados Unidos e Israel.

Em seguida, durante entrevista coletiva em Budapeste, Vance declarou que espera uma resposta iraniana antes do prazo final. O trecho foi posteriormente compartilhado pela ‘Headquarters’.

"Eles precisam saber que temos ferramentas em nosso arsenal que, até agora, decidimos não utilizar. O presidente dos EUA pode decidir usá-las, e o fará se os iranianos não mudarem seu comportamento", disse o vice-presidente.

"A conta oficial da Casa Branca está atirando no escuro em sua tentativa de defender a ameaça insana de seu chefe de aniquilar 'toda uma civilização'", afirmou a ‘Headquarters’ em resposta à publicação da ‘Rapid Response 47’.

*Com informações da Agência EFE.