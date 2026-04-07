Petróleo WTI tomba 15% após trégua de Trump; Petrobras derrete em NY

Os preços do petróleo bruto dos EUA despencaram na noite de terça-feira após o presidente americano Donald Trump concordar em suspender os ataques ao Irã por duas semanas. O contrato do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio caiu mais de 15%, para US$ 95,33 por barril, às 20h (horário do leste dos EUA).

Os impactos da decisão da Casa Branca foram sentidos também no mercado brasileiro. Os ADRs (recibo de ações negociado na Bolsa de Nova York) da Petrobras caíram 7% no after market e chegou a US$ 20,71.

Entenda a decisão de Trump

A decisão de Donald Trump de suspender os ataques contra o Irã foi anunciada na noite desta terça-feira, 7, antes de expirar o prazo estabelecido pelo presidente americano para o regime de Teerã reabrir o estreito de Ormuz.

“Com base em conversas com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o marechal de campo Asim Munir, do Paquistão, nas quais eles solicitaram que eu suspendesse a força destrutiva que seria enviada esta noite ao Irã, e sujeito à concordância da República Islâmica do Irã com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, concordo em suspender o bombardeio e o ataque ao Irã por um período de duas semanas”, disse Trump em uma publicação na rede social Truth Social.

Trump havia prometido bombardear todas as pontes e usinas de energia do Irã se seus líderes não cumprissem seu prazo das 20h (horário do leste dos EUA). A retórica do presidente tomou um rumo ameaçador na manhã de terça-feira, quando ele ameaçou destruir toda a civilização iraniana. “Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada”, disse Trump em uma publicação nas redes sociais. “Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá.”

A pressão sobre Ormuz e efeitos no mercado de petróleo

Estreito de Ormuz: rota de escoamento do petróleo é principal preocupação. (GettyImages)

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pediu a Trump que adiasse seu prazo por duas semanas para permitir a continuidade das negociações. Sharif pediu ao Irã que reabrisse o Estreito durante esse período como um gesto de boa vontade. As exportações de petróleo pelo Estreito despencaram devido aos ataques do Irã a navios comerciais, provocando a maior interrupção no fornecimento de petróleo bruto da história.

Cerca de 20% do fornecimento global de petróleo passava pelo Estreito antes dos ataques dos EUA e de Israel ao Irã em 28 de fevereiro. Essa estreita rota marítima conecta os produtores do Golfo Pérsico aos mercados globais.

Os preços do petróleo nos EUA subiram mais de 60% desde o início da guerra. Os preços do querosene de aviação, do diesel e da gasolina também dispararam. CEOs e analistas do setor petrolífero alertaram que a escassez de combustível se espalhará pelo mundo se o Estreito não for totalmente reaberto.