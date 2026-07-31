Peru anuncia adesão ao 'Escudo da América', aliança antidrogas de Trump

O novo governo do Peru, liderado pela presidente Keiko Fujimori, anunciou nesta sexta-feira, 31, que está avançando para integrar o "Escudo das Américas" ("Shield of the Americas"), iniciativa liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltada ao combate ao crime organizado transnacional.

O anúncio reforça a aproximação entre Lima e Washington poucos dias após a posse de Fujimori e amplia a presença da coalizão de governos conservadores na América Latina.

Segundo o chanceler peruano, Carlos Espá, a incorporação ao programa está entre as prioridades da nova política externa do país.

Combate ao crime será prioridade

Durante cerimônia na sede da Chancelaria, em Lima, Espá afirmou que o governo dará continuidade aos avanços para formalizar a entrada do Peru na iniciativa.

"Continuaremos os avanços alcançados com nossa incorporação ao Escudo das Américas", declarou o ministro. Segundo ele, o novo governo pretende aprofundar a cooperação internacional para enfrentar o crime organizado, além de fortalecer as relações diplomáticas com os Estados Unidos.

"Aprofundaremos nossas excelentes relações com os Estados Unidos, um parceiro, um aliado e um amigo estratégico", afirmou.

O chanceler acrescentou que o Peru pretende ampliar a cooperação com países vizinhos e aliados para combater organizações criminosas que atuam além das fronteiras nacionais.

A adesão ocorre em meio ao agravamento da violência no país. O Peru vive sua pior crise de segurança desde o fim do conflito armado interno (1980-2000). De acordo com dados do governo, o número de homicídios passou de cerca de 1.000 em 2018 para 2.600 em 2025, enquanto as denúncias de extorsão cresceram de 3.200 para 26.500 no mesmo período.

Além disso, o país permanece entre os principais produtores mundiais de cocaína e abriga quadrilhas ligadas ao narcotráfico internacional.

Expansão da aliança liderada por Trump

O Escudo das Américas foi criado pelo governo Trump para fortalecer a cooperação entre países aliados no combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Entre as ações previstas estão a troca de informações de inteligência, cooperação policial e coordenação entre sistemas judiciais.

Nos últimos dias, a iniciativa também ganhou força na Colômbia. O presidente eleito Abelardo de la Espriella anunciou que o país sediará um escritório permanente do programa em Medellín, cidade historicamente ligada ao narcotráfico.

Espriella, que assume a Presidência em 7 de agosto, também prometeu integrar oficialmente o país à coalizão, encerrando o distanciamento em relação aos Estados Unidos observado durante o governo de Gustavo Petro.

Com a entrada do Peru e a futura adesão colombiana, a iniciativa amplia sua presença na região e reforça o alinhamento entre governos conservadores latino-americanos e Washington em torno de uma estratégia comum de enfrentamento ao crime organizado.

Com AFP