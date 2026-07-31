Maior influência dos EUA na América Latina é 'uma conquista extraordinária', diz Rubio

Marco Rubio: secretário de Estado dos EUA comemora os resultados eleitorais com vitórias da direita na América Latina (Kent Nishimura/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 31 de julho de 2026 às 17h11.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta sexta-feira, 31, que acredita que a maior presença dos interesses norte-americanos na América Latina é uma "conquista extraordinária". A fala ocorre em meio a um ciclo eleitoral no continente neste ano que levou ao poder governos de direita, com discurso focado em segurança pública e alinhados geopoliticamente aos EUA, como Abelardo de la Espriella, na Colômbia, José Antonio Kast, no Chile, Keiko Fujimori, no Peru e Rodrigo Paz, na Bolívia.
O governo norte-americano também derrubou no início do ano o governo de Nicolás Maduro na Venezuela, um de seus maiores adversários políticos e considerado uma ameaça militar. Além disso, o governo de Donald Trump reforçou a pressão sancionária sobre Cuba, que aprovou nesta semana uma reforma econômica que flexibiliza o sistema socialista da ilha caribenha.
"Pela primeira vez em 15 ou 20 anos, a imensa maioria dos países do hemisfério ocidental é agora liderada por dirigentes pró-Estados Unidos e governos pró-Estados Unidos. É uma conquista extraordinária", disse Rubio durante uma reunião de gabinete desta sexta-feira.
Segundo o secretário de Estado, praticamente todas as eleições realizadas desde a posse de Donald Trump resultaram na vitória de candidatos alinhados aos Estados Unidos. "Praticamente em todas as eleições realizadas desde que o senhor foi eleito presidente, foi eleita uma pessoa pró-Estados Unidos, e acredito que esta é uma situação incrível", afirmou Rubio ao presidente americano.
Atualmente, cerca de 17 países da América Latina e do Caribe são governados por líderes claramente alinhados à política externa de Washington. No entanto, as principais economias latinoamericanas, Brasil e México, permanecem sob governos de esquerda
A declaração de Rubio ocorre após uma sequência de eleições que alterou o mapa político da América Latina.
Nos últimos anos, diversos países elegeram presidentes de direita ou de centro-direita com campanhas centradas no combate ao crime organizado, na segurança pública e na aproximação com os Estados Unidos.
Segundo levantamento do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília (UnB), 70% das eleições presidenciais realizadas entre 2023 e 2026 foram vencidas por candidatos que priorizaram o combate à criminalidade, à corrupção e ao crime organizado.
O pesquisador analisou 19 disputas presidenciais — excluindo Venezuela, Cuba e Nicarágua, cujos processos eleitorais são contestados — e concluiu que, em 13 delas, venceram lideranças com esse perfil.
Entre os casos estão Javier Milei, na Argentina; Daniel Noboa, no Equador; Nayib Bukele, em El Salvador; Nasry Asfura, em Honduras; Laura Fernández, na Costa Rica; além de Kast, Paz, Espriella e Fujimori.
Rubio também relacionou esse novo cenário às mudanças ocorridas em países historicamente adversários de Washington.
Na Venezuela, Nicolás Maduro foi capturado por forças militares americanas em janeiro e atualmente responde à Justiça dos Estados Unidos. Desde então, segundo a AFP, Caracas passou a colaborar com a agenda energética e econômica de Washington.
Já Cuba enfrenta uma grave crise econômica e perdeu seu principal aliado regional após a queda de Maduro. Nesta semana, o governo cubano anunciou um amplo pacote de reformas que ampliam o espaço da iniciativa privada, flexibilizando setores antes exclusivos do Estado socialista.
Enquanto isso, a Nicarágua permanece como um dos poucos governos da região em confronto aberto com os Estados Unidos. A pedido de Washington, o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) realizará na próxima quarta-feira uma reunião extraordinária para discutir a situação política do país centro-americano.
Com AFP