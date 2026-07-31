EUA x Irã: Trump ordena novos ataques, que podem começar neste fim de semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 31, que vai ordenar uma nova rodada de ataques contra o Irã, que pode começar já neste fim de semana e se estender por alguns dias, segundo autoridades americanas ouvidas pela imprensa dos EUA. O objetivo é forçar o regime iraniano a se render.

Em coletiva, durante reunião de gabinete, Trump afirmou, segundo o The Wall Street Journal, que pretende retomar bombardeios pesados para levar Teerã de volta à mesa de negociação.

"Vamos atingi-los com muita força", disse o presidente. "E, em algum momento, eles vão dizer: 'não aguentamos mais'."

A declaração contrasta com o discurso de Trump dias antes, quando falava em "negociações bastante amistosas" e justificava uma pausa nas operações militares.

Desde então, o Irã lançou um ataque surpresa contra tropas na Jordânia, o que levou a uma retaliação americana na quarta-feira. A Guarda Revolucionária iraniana prometeu, na quinta-feira, retomar os ataques em resposta.

Nos bastidores, Trump tem dito a assessores, há semanas, que os iranianos são "loucos", segundo autoridades americanas. O presidente também reclamou a interlocutores próximos que o acordo interino de paz não tinha sentido algum e que sempre soube que não daria certo.

De acordo com informações da Bloomberg, a Casa Branca disse que não vai comentar informações sobre um ataque iminente, mas afirmou que "o Irã continuará pagando o preço até que aceite negociar de uma maneira que o presidente Trump considere significativa".

Ataques do Irã

O Irã afirmou nesta sexta-feira que lançou ataques com drones contra uma base militar dos Estados Unidos no Kuwait e contra dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz sob escolta aérea americana.

As ações acontecem após a retomada dos confrontos entre Washington e Teerã, depois de quase uma semana de pausa.

Segundo comunicado das forças militares iranianas, os drones atingiram áreas com aviões de combate, sistemas de comunicação via satélite e depósitos de equipamentos na base aérea Ahmad al Jaber, no Kuwait. Até o momento, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) não comentou a alegação.

Teerã afirmou que os ataques foram uma resposta aos recentes bombardeios americanos contra o território iraniano, incluindo um ataque à ilha de Qeshm. Segundo a imprensa local, três integrantes de uma mesma família morreram na ofensiva.