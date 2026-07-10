Concordamos em negociar com o Irã, mas cessar-fogo acabou, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 10, que concordou em voltar a negociar com o Irã após a retomada de ataques no país durante esta semana. Trump, no entanto, reafirmou que o cessar-fogo entre os países "acabou".

"A República Islâmica do Irã nos pediu para continuar as 'conversas'. Concordamos em fazê-lo, mas os Estados Unidos deixaram claro para eles, sem rodeios, que o cessar-fogo ACABOU!", escreveu o republicano em seu perfil da rede social Truth.

Mediadores regionais buscam retomar negociações

Mediadores regionais intensificaram nesta sexta-feira, 10, os esforços para restabelecer o diálogo entre Estados Unidos e Irã, depois que dias de ataques entre os dois países colocaram em xeque o cessar-fogo firmado no mês passado.

Segundo autoridades ouvidas pelo New York Times, o Catar, que ajudou a negociar a trégua anterior, mantém conversas com Washington e Teerã para reduzir as tensões. Duas das fontes afirmaram que uma delegação catariana está no Irã como parte das negociações.

A iniciativa ocorre após uma nova sequência de confrontos que praticamente desfez o acordo provisório firmado entre os dois países no meio de junho.

Nas últimas semanas, o conflito voltou a seguir um padrão semelhante ao observado anteriormente: ataques atribuídos ao Irã contra embarcações comerciais no Estreito de Ormuz, seguidos por bombardeios americanos, contra-ataques iranianos e um novo impasse militar.

Apesar da redução dos confrontos nesta sexta-feira, ainda não há garantia de que as negociações conseguirão impedir uma nova escalada.

Região permanece em alerta

Nos últimos dias, Bahrein, Kuwait e Jordânia, países que abrigam bases militares americanas, informaram ter sido alvo de ataques iranianos.

Ao mesmo tempo, Teerã voltou a ameaçar ampliar as ofensivas caso os Estados Unidos mantenham os bombardeios. O governo iraniano acusou forças americanas de atingirem linhas ferroviárias no norte do país durante esta semana.

Nesta sexta-feira, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohammad Bagher Zolghadr, afirmou que qualquer ataque à infraestrutura iraniana será respondido com medidas equivalentes.

As declarações reforçam o clima de instabilidade mesmo com a tentativa diplomática de reconstruir a trégua.

Trump admite fim do cessar-fogo

A tentativa de uma nova rodada de negociações pode ocorrer após o presidente Donald Trump afirmar, na quarta-feira, 8, que acreditava que o cessar-fogo havia chegado ao fim, embora tenha sinalizado que as conversas para um acordo permanente poderiam continuar.

O presidente americano também havia descartado buscar um novo entendimento com Teerã e afirmou que pretendia apenas "terminar o trabalho".

Na ocasião, o presidente classificou a campanha militar americana como um "tremendo sucesso" e disse que o objetivo era impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares.

Enquanto isso, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que realizou ataques contra mais de 170 alvos iranianos nas 48 horas anteriores, número superior ao registrado nas ofensivas anteriores durante o período da trégua.