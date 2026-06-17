Irã ameaça reação militar após novos ataques de Israel no Líbano

As Forças Armadas do Irã advertiram nesta quarta-feira que uma eventual continuidade dos ataques de Israel no sul do Líbano poderá provocar uma “resposta militar contundente”. A ameaça ocorre após Teerã denunciar 84 supostas violações do cessar-fogo nas últimas 48 horas.

Em comunicado divulgado pela agência estatal iraniana ISNA, o Quartel-General Central Khatam al Anbiya, responsável pela coordenação operacional das Forças Armadas iranianas, afirmou que Israel manteve operações militares em território libanês mesmo após o anúncio do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã.

Segundo os militares iranianos, as ações israelenses provocaram novas vítimas no Líbano e contrariam os esforços de redução das tensões promovidos por Washington e Teerã.

O governo iraniano reiterou que a interrupção das operações israelenses em diferentes frentes regionais, especialmente no Líbano, é um dos objetivos centrais do memorando de entendimento que deverá ser assinado entre Estados Unidos e Irã na próxima sexta-feira, na Suíça.

A advertência de Teerã coincide com uma nova escalada da violência no sul do Líbano. De acordo com a Agência Nacional de Notícias (ANN), pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas na terça-feira após uma série de ataques israelenses com drones nas localidades de Mifdoun e Choukin, na região de Nabatieh.

Os bombardeios atingiram três veículos em diferentes pontos das duas cidades. Equipes da Defesa Civil, da Cruz Vermelha Libanesa e de organizações de saúde locais foram mobilizadas para socorrer e retirar as vítimas.

Segundo dados do Ministério da Saúde do Líbano, a ofensiva israelense iniciada em 2 de março já deixou 3.826 mortos e 11.851 feridos.

O aumento da tensão ocorre em meio às negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã, que buscam consolidar um acordo para encerrar o conflito regional e reduzir os riscos de uma escalada militar no Oriente Médio.