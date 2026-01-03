'Índice da Pizza' mostra pico na madrugada em que Maduro foi capturado

Na madrugada em que os Estados Unidos bombardearam a Venezuela e anunciaram a captura de Nicolás Maduro, um velho indicador informal de movimento no Pentágono voltou a acender: o chamado “Índice da Pizza”, monitorado pela conta Pentagon Pizza Report na rede X.

O perfil, que acompanha em tempo real a movimentação de pizzarias e bares nos arredores do Departamento de Defesa por meio de dados do Google Maps, publicou uma sequência de alertas entre 1h e 4h da manhã (horário de Washington) deste sábado.

Pouco tempo depois, imagens de bombardeios em Caracas apareceram nas redes sociais. Mais tarde, uma publicação do presidente americano Donald Trump rodaria o mundo inteiro: “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, com sua esposa, capturado e levado para fora do país”.

Agora, o presidente da Venezuela segue para Nova York, onde será julgado pelos crimes de conspiração para narco-terrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos, e conspiração para possuir metralhadoras e artefatos destrutivos contra os Estados Unidos.

O que o índice mostrou?

Os bombardeios em Caracas começaram por volta da 1h da manhã (2h da manhã no horário local) e duraram cerca de 30 minutos.

Enquanto os bares da região apareciam “menos movimentado que o normal”, pizzarias como Papa Johns e Pizzato Pizza registravam picos de frequência bem acima da média.

À 1h43, a conta informava que o bar gay Freddie’s Beach Bar e o Crystal City Sports Pub, bar esportivo da região, apresentava movimento fraco.

Já a unidade aberta da Papa Johns mostrava tráfego “ligeiramente acima da média”. Pouco depois, a Pizzato Pizza “disparou” em atividade por volta das 2h da manhã — exibindo o marcador “mais movimentado que o normal” —, manteve alto fluxo às 3h05 e, por volta de 3h44, já aparecia “praticamente sem movimento”, segundo as capturas compartilhadas pela conta.

Mais tarde, já às 11h47 da manhã, o monitor publicou que “ambas as unidades da Papa Johns próximas ao Pentágono estão registrando alto tráfego” e que a Pizzato continuava com movimento elevado.

Apesar de nenhum ataque ter acontecido nas horas seguintes, o pico aconteceu uma hora antes do pronunciamento oficial de Trump sobre a captura de Maduro. O presidente americano disse que pretende 'governar' a Venezuela até uma 'transição adequada' ocorrer, que quer 'consertar' a indústria do petróleo e que está preparado para atacar novamente caso necessário.

O que é o 'índice da pizza'?

O perfil da rede social X se apresenta como um projeto de OSINT, sigla em inglês para inteligência de código aberto, que cruza dados públicos — como o indicador de “horários de pico” do Google Maps — com relatos de redes sociais.

A lógica é simples: se funcionários do Pentágono e de outras agências de segurança trabalham até mais tarde em momentos de crise, cresce a demanda por comida rápida nas redondezas, especialmente pizza, ao mesmo tempo em que bares de lazer tendem a esvaziar.

O padrão reforça a leitura de que mudanças bruscas na rotina alimentar de quem trabalha no Pentágono podem sinalizar noites de “hora extra” no comando militar. Não há, porém, qualquer confirmação oficial de que as variações tenham relação direta com a ofensiva contra a Venezuela.

Deu em pizza

Em junho de 2025, a mesma conta já tinha chamado atenção ao afirmar que previu ataques de Israel contra o Irã, cerca de uma hora antes das primeiras explosões em Teerã.

Nesse episódio, o Pentagon Pizza Report publicou que o movimento na Papa Johns mais próxima estava “alto”, enquanto o Freddie’s Beach Bar aparecia anormalmente vazio para um sábado à noite.

Em 2024, o Irã lançou um ataque massivo com drones e mísseis contra Israel. Naquela mesma noite, capturas de tela de plataformas de entrega mostraram pizzarias ao redor do Pentágono, da Casa Branca e do Departamento de Defesa marcadas como "mais movimentadas do que o normal".

Várias filiais da Papa John's e da Domino's relataram aumento de pedidos. A correlação gerou memes virais e renovou o interesse na teoria.

Como começou?

Apesar do tom bem-humorado, o monitoramento tem origens sérias. Durante a Guerra Fria, agentes da KGB rastreavam o volume de entregas de pizza em Washington como forma de identificar movimentações incomuns no alto escalão do governo americano. O termo criado foi “Pizzint” — uma abreviação de pizza intelligence (inteligência sobre pizza).

Nos anos 1990, o conceito veio à tona quando Frank Meeks, franqueado da Domino’s, notou picos de pedidos da CIA pouco antes da invasão do Kuwait pelo Iraque, em 1990. Ele relatou comportamento semelhante às vésperas do processo de impeachment de Bill Clinton, em 1998.