Quem foi Hugo Chávez, mentor de Nicolás Maduro

Hugo Chávez governou a Venezuela por 14 anos, entre 1999 e 2013, e se afastou da Presidência da Venezuela ao ser diagnosticado com câncer em estágio avançado, abrindo um debate interno e internacional sobre sua sucessão. O escolhido foi, justamente, Nicolás Maduro — capturado neste sábado, 3, por ordem do presidente dos Estados Unidos.

Maduro havia sido vice-presidente de Chávez e ministro das Relações Exteriores no período mais decisivo do chavismo.

Mas, afinal, quem foi Chávez?

Nascido em 1954, em Sabaneta, no estado de Barinas, Chávez veio de uma família de professores e ingressou, aos 17 anos, na Academia Militar da Venezuela, onde passou a adotar ideias nacionalistas e revolucionárias.

Na década de 1980, fundou o Movimento Bolivariano Revolucionário 200 (MBR-200), inspirado em Simón Bolívar e em figuras históricas ligadas à esquerda venezuelana.

Ele ganhou projeção nacional após liderar uma tentativa fracassada de golpe de Estado em 1992 contra o então presidente Carlos Andrés Pérez. Preso, tornou-se conhecido ao aparecer na TV pedindo a rendição de seus aliados e dizendo que a missão havia falhado "por enquanto".

Anistiado em 1994, Chávez abandonou o meio militar e optou pela política. Criou o Movimento V República (MVR) e construiu um discurso centrado no combate à corrupção e no uso da riqueza do petróleo para reduzir a pobreza.

Com forte apoio popular, venceu a eleição presidencial de 1998 com 56% dos votos e assumiu o cargo em fevereiro de 1999.

No poder, promoveu uma reforma constitucional, aprovada por uma Assembleia Constituinte.

Reeleito em 2000 e novamente em 2006, Chávez consolidou um projeto que chamou de "socialismo do século XXI". Seu governo ampliou programas sociais nas áreas de saúde, educação e renda, o que garantiu apoio entre as camadas mais pobres, mas também intensificou a oposição da elite econômica.

Em 2002, enfrentou uma tentativa de golpe de Estado, chegou a ser afastado do cargo por dois dias, mas retornou ao poder com apoio de militares leais e de mobilizações populares.

A partir daí, reforçou o controle sobre o Executivo e ampliou a influência política das Forças Armadas.

Diagnosticado com câncer em 2011, Chávez manteve-se no poder e venceu a eleição de 2012, mas morreu em março de 2013. Seu vice, Nicolás Maduro, assumiu a presidência após nova eleição.

Preocupação com os EUA e o petróleo em 2009

Uma entrevista de Chávez voltou a ganhar notoriedade neste sábado, 3, depois que as forças militares dos EUA fizeram um "ataque em larga escala" à Venezuela. Na operação, os norte-americanos capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

Trump admitiu publicamente o interesse no petróleo venezuelano, em entrevista à Fox News horas após a ação. "O que posso dizer? Nós temos as maiores e melhores companhias de petróleo do mundo. Estaremos muito envolvidos", declarou.

Em uma entrevista concedida em 2009, ainda durante o governo de Barack Obama, Hugo Chávez já demonstrava forte desconfiança em relação aos Estados Unidos.

Na ocasião, afirmou em entrevista à Rádio Cadena Nacional, da Colômbia, que o país detia petróleo suficiente para mais de um século e que essa riqueza explicaria, segundo ele, o interesse americano em influenciar ou controlar o governo venezuelano.

"Os Estados Unidos estão ficando sem petróleo. A razão mais convincente pela qual os Estados Unidos querem instalar um governo aqui que seja subordinado a eles, ao império, como fizeram por tanto tempo, é o petróleo venezuelano. [...] Deixe-me dizer uma coisa. Nos últimos 100 anos, todos os governos na Venezuela que tentaram administrar seu petróleo de forma soberana foram derrubados, e eu me incluo nesse grupo. Fui deposto, mas só por dois dias", disse o ex-presidente venezuelano.

Ao ser questionado se tinha "paranoia" em relação aos EUA, foi categórico: "Não, de jeito nenhum. Sou apenas realista".