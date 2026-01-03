Mundo

Trump divulga foto de Maduro após prisão; veja

Na madrugada, os EUA realizou um “ataque em larga escala” contra a Venezuela e capturou o líder venezuelano e a esposa

Captura de tela mostra publicação de Trump: "Nicolas Maduro a bordo do USS Iwo Jima"

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13h36.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma foto do presidente venezuelano Nicolás Maduro após a captura realizada pelas forças americanas neste sábado, 3.

Na madrugada, os EUA realizou um “ataque em larga escala” contra a Venezuela e capturou o líder venezuelano e a esposa, Cilia Flores. É a primeira confirmação em imagem de que um deles foi levado.

Maduro foi acusado de conspiração para narco-terrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos, e conspiração para possuir metralhadoras e artefatos destrutivos contra os Estados Unidos.

Trump divulga foto de Nicolás Maduro após prisão

Trump divulga foto de Nicolás Maduro após prisão (Truth Social/DonaldTrump/Reprodução)

*Mais informações em breve

 

