Governo brasileiro condena ataque de Israel contra o Irã e pede cessar-fogo

O governo brasileiro condenou os ataques aéreos israelenses contra o território iraniano e reforçou o pedido de um "amplo cessar-fogo em todo o Oriente Médio" em comunicado deste sábado.

As Forças Armadas de Israel fizeram nesta sexta-feira "ataques de precisão contra alvos militares" no Irã, em resposta ao lançamento de cerca de 200 mísseis iranianos contra o país, ocorrido no dia 1º de outubro.

O Itamaraty afirma que acompanha a escalada do conflito "com preocupação", e pede que todas as partes envolvidas "exerçam máxima contenção". Ainda segundo o órgão, a Embaixada em Teerã monitora a situação dos brasileiros no Irã e mantém contato permanente com os nacionais no país.

"O Brasil reitera sua convicção acerca de necessidade de amplo cessar-fogo em todo o Oriente Médio e volta a conclamar a comunidade internacional para que utilize todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter o aprofundamento do conflito", afirma nota.

Cerca de sete explosões foram ouvidas ao redor da capital iraniana e do subúrbio de Karaj. Há relatos de explosões em Isfahã e Mashhad, duas das maiores cidades do país, e também na Síria, onde a defesa aérea afirma ter atacado "alvos hostis".

Segundo a imprensa israelense, mais de 100 aeronaves foram usadas no ataque, que teve duas ondas. A operação terminou por volta das 5h de sábado pelo horário de Israel, 23h de sexta-feira em Brasília, quando o Exército israelense anunciou que havia completado "ataques retaliatórios contra alvos militares no Irã".

Segundo o anúncio feito pelos militares, aeronaves israelenses alvejaram instalações de fabricação de mísseis, conjuntos de mísseis terra-ar e outros locais militares. No anúncio, os militares alertaram, ainda, o Irã contra uma nova escalada, dizendo que Israel seria "obrigado a responder".