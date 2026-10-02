Adryana deixa imunidade e vetos após sair de 'A Fazenda 18'; veja para quem

Adryana Ribeiro foi a segunda eliminada de "A Fazenda 18" na noite desta quinta-feira, 1º. A cantora recebeu 8,59% dos votos do público para permanecer no reality e deixou a disputa após enfrentar Maíra Charken e Daniel Erthal na segunda Roça da temporada.

Antes de deixar a sede, porém, Adryana participou da Herança do Eliminado, dinâmica em que o participante que sai do programa distribui benefícios entre os roceiros que continuam na competição. Desta vez, estavam disponíveis uma imunidade e o poder de vetar dois participantes da próxima Prova de Fogo.

Quem ganhou a imunidade?

Adryana escolheu Daniel Erthal para receber a imunidade da próxima Roça.

A outra herança ficou com Maíra Charken. Adryana entregou à atriz o direito de vetar dois participantes da próxima Prova de Fogo, marcada para este domingo, 4.

Maíra utilizou o benefício imediatamente e escolheu Rikardo Negro e Murilo Dias para ficarem fora da disputa.

Como foi a eliminação de Adryana?

Adryana disputou a permanência com Maíra e Daniel e foi eliminada com 8,59% dos votos. Antes do resultado, os três roceiros participaram de uma dinâmica em que precisaram apontar, entre os colegas de confinamento, em quem menos confiavam e quem consideravam mais apagado no jogo.

Adryana apontou Mayk Leão como o participante em quem menos confiava e Jônatas Faro como o mais apagado. Maíra escolheu Darlin Ferrattry nas duas categorias, enquanto Daniel indicou Mônica Fonseca e Thaíde.

Após a eliminação, Adryana declarou torcida por Darlin Ferrattry e Giovanna Gold.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.