De entregador a CEO: esse imigrante construiu um império de 270 franquias da pizzaria Papa John’s

Em 1991, Nadeem Bajwa desembarcou nos Estados Unidos vindo do Paquistão com poucos recursos, nenhum domínio do inglês e sem saber exatamente o que o aguardava.

Estudante universitário no estado de Indiana, precisou dividir o tempo entre as aulas e três empregos para pagar as contas. Entre eles, o de entregador de pizza na rede Papa John’s, ganhando US$ 4,25 por hora.

Mais de três décadas depois, Bajwa é CEO do Bajco Group, conglomerado empresarial que administra mais de 270 lojas da Papa John’s na América do Norte e atua também nos setores de tecnologia, contabilidade, construção e atendimento.

As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A primeira loja

Mesmo antes de concluir a faculdade, Bajwa já havia sido promovido a gerente de área dentro da Papa John’s. Após a formatura, cogitou seguir carreira no setor corporativo, mas os salários oferecidos eram inferiores ao que já ganhava na pizzaria.

Em 2002, decidiu abrir sua própria franquia em Ohio, com apoio da família e empréstimos bancários. Investiu cerca de US$ 150 mil, economizando ao comprar equipamentos usados e participar da reforma do ponto comercial.

Erros que geram aprendizados

A inauguração foi marcada por excesso de divulgação e pouca preparação da equipe, o que resultou em confusão e parte dos funcionários deixando o posto no primeiro dia.

O erro ensinou a importância de equilibrar marketing e operação. Em poucos meses, abriu novas unidades, mas encontrou dificuldades por não ter uma equipe suficientemente preparada. Bajwa precisou recuar e reestruturar o negócio.

Diversificação do negócio

Com o tempo, Bajwa entendeu que precisava criar um ecossistema para sustentar sua rede de franquias. Desenvolveu áreas internas para construção, contabilidade, tecnologia e call center.

Hoje, esses serviços atendem também outros clientes, dentro e fora da rede Papa John’s. Em 2024, o Bajco Group fechou novo contrato com a franqueadora para abrir mais 50 lojas até 2028.

De entregador a CEO

Bajwa afirma nunca ter imaginado esse crescimento. "Tudo começou com a entrega de pizzas. Pode acreditar?".

Sua jornada é um exemplo de como dominar conceitos de finanças corporativas pode abrir caminhos profissionais sólidos, mesmo começando do zero.

Conhecer indicadores, calcular retorno, gerenciar dívidas e escalar com sustentabilidade são habilidades que impulsionam carreiras, dentro ou fora do mundo das franquias.

