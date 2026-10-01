A 3 dias do 1º turno, Trump diz acompanhar 'bem de perto' eleições brasileiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que acompanha "bem de perto" as eleições brasileiras. Questionado por jornalistas na Casa Branca, o republicano também afirmou que o processo eleitoral do país é "muito importante" para ele.

“O Brasil é um país muito importante. É um ótimo país. As pessoas do Brasil são fantásticas. É uma eleição muito importante”, declarou Trump a repórteres antes de embarcar na Casa Branca.

As afirmações ocorrem em meio a acusações no Brasil e nos EUA de interferência de Trump nas eleições presidenciais.

Um grupo com 31 parlamentares do Partido Democrata afirmou na semana passada que o presidente e o Secretário de Estado, Marco Rubio, de indevidamente, tentam intervir no processo democrático brasileiro para beneficiarem o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

Acusações de interferência americana

Em carta enviada a Rubio, os parlamentares democratas citaram uma série de medidas do governo Trump que, segundo eles, indicariam uma tentativa de favorecer Flávio Bolsonaro. Entre elas estão tarifas impostas ao Brasil e a tentativa de enviar autoridades americanas ao país para questionar a integridade do sistema eleitoral.

Os congressistas também afirmaram que as ações fariam parte de um padrão mais amplo de interferência em processos eleitorais da América Latina. Eles pediram que o governo americano se comprometesse a respeitar as eleições brasileiras.

Brasil reforça proteção ao processo eleitoral

Segundo o The New York Times, autoridades brasileiras vêm adotando medidas para reduzir os riscos de influência estrangeira, incluindo o monitoramento de lobby externo, o combate à desinformação e ações para ampliar a confiança no sistema eletrônico de votação.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também estabeleceu novas regras contra conteúdos enganosos produzidos com inteligência artificial e ampliou ações de auditoria das urnas.

O tribunal promoveu ainda encontros com diplomatas para apresentar o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro.

Trump ainda não declarou apoio publicamente

Apesar das acusações, Trump não mencionou nenhum candidato ao comentar as eleições nesta quinta-feira. O governo americano também rejeitou as alegações de que estaria tentando interferir no pleito.

O New York Times relata, porém, que publicações nas redes sociais compartilhadas por contas americanas de direita ampliaram previsões favoráveis a Flávio Bolsonaro.

As publicações repercutiram dados da Polymarket, plataforma de mercado de previsões ligada a uma empresa de capital de risco de Donald Trump Jr.

O primeiro turno da eleição presidencial brasileira está marcado para este domingo, 4.