Iate 'conceitual' de Steve Jobs colide com embarcação de bilionário mexicano

Venus, o antigo superiate de Steve Jobs — agora de propriedade de sua esposa, filantropa e investidora Laurene Powell Jobs — colidiu com outro superiate na costa italiana. O acidente aconteceu em 22 de julho em Nápoles.

O iate de 78 metros da família Jobs bateu com o Lady Moura, uma embarcação ainda maior, de 105 metros, do bilionário mexicano Ricardo Salinas.

O porta-voz de Laurene Jobs disse que apenas a tripulação estava a bordo do iate e que ambos os barcos estavam ancorados quando uma mudança repentina de vento levou à colisão, segundo o Business Insider. Venus está atualmente navegando no Mar da Ligúria, enquanto Lady Moura seguiu para Mykonos na quarta-feira, com base em dados de rastreamento disponíveis publicamente do Marine Traffic.

Vídeos postados nas redes sociais mostram o i minimalista Venus e o Lady Moura colidindo. Não está claro qual superiate atingiu qual, embora alguém a bordo do Lady Moura parecesse culpar a tripulação do Venus nas redes sociais, informou o SuperYacht Times.

🚨 WATCH: STEVE JOBS' YACHT SMASHES INTO MEXICAN BILLIONAIRE'S BOAT

The 78.2m superyacht Venus, formerly owned by Steve Jobs, collided with the 104.6m Lady Moura, owned by prominent Mexican businessman Ricardo Salinas, off the coast of Naples.

Needless to say, the wealthiest… pic.twitter.com/bqnWJ05ZCk

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2024