Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Rússia critica Otan e nega planos militares na Groenlândia

Embaixador russo diz que militarização do Ártico aumenta tensões na região

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10h17.

A Rússia afirmou nesta sexta-feira, 16, que não tem planos agressivos em relação à Groenlândia, território autônomo da Dinamarca que vem sendo reivindicado pelos Estados Unidos sob o argumento de evitar que a ilha caia sob influência de Moscou ou de Pequim.

Em declarações à agência russa TASS, o embaixador da Rússia na Dinamarca, Vladimir Barbin, disse que o país não ameaça seus vizinhos no Ártico nem pretende recorrer a ações militares ou ocupar territórios na região. Segundo ele, Moscou tampouco utiliza chantagens ou pressões para avançar sobre áreas estratégicas do norte.

O diplomata citou declarações recentes do ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, que negou a existência de ameaças russas ou chinesas à Groenlândia. Ainda assim, Barbin afirmou que países da Otan, incluindo a própria Dinamarca, usam o que chamou de “narrativa da ameaça russa ou chinesa” para justificar a militarização do Ártico.

De acordo com o embaixador, a ampliação da presença da Otan na região, incluindo a Groenlândia, tende a gerar o efeito oposto ao pretendido. Para ele, a iniciativa promove um cenário de confronto que leva ao aumento das tensões militares e à deterioração da segurança regional.

Na véspera, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que Moscou acompanha de perto a situação envolvendo a Groenlândia e defendeu que eventuais divergências sejam solucionadas por meio de negociações baseadas no direito internacional.

A discussão ganhou força após declarações reiteradas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Groenlândia deveria estar sob controle americano. Segundo Trump, qualquer alternativa diferente disso seria “inaceitável” do ponto de vista da segurança nacional dos Estados Unidos.

Acompanhe tudo sobre:GroenlândiaRússia

Mais de Mundo

Casal acusa ICE de usar gás lacrimogêneo em carro com crianças nos EUA

China e Canadá tentam reaproximação após anos de tensões diplomáticas

O bilionário que pôs a Groenlândia no radar de Trump

Após prisão de Maduro, EUA alerta governo cubano: ‘Não brinquem com Trump'

Mais na Exame

Mundo

Casal acusa ICE de usar gás lacrimogêneo em carro com crianças nos EUA

EXAME Agro

Às vésperas da assinatura, agro francês vai à Justiça da UE contra Mercosul

Um conteúdo Bússola

MindFlow: por que promessas de ano novo falham?

Brasil

Rodovia Regis Bittencourt é liberada após 16 horas de interdição