Da ideia à escala: como empresa de BC construiu R$ 2,4 bi em franquias

Frederico Nicolau, Nadim Farid, sócios-fundadores, e Leonardo Oliveira, sócio-fundador e CEO da We Scale (Vitória Ruiz/Divulgação)
Editor da Região Sul
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16h10.
Última atualização em 16 de janeiro de 2026 às 16h38.
Nem toda boa ideia nasce pronta. Algumas precisam cair, levantar e mudar de forma até encontrar o modelo certo. Foi assim com a We Scale, de Balneário Camboriú, saiu da tentativa de vender franquias, em 2021, para se tornar, a partir de 2024, uma escaladora de negócios que entra como sócia nas operações que ajuda a crescer. Um ano após essa virada estratégica, o grupo reúne 10 empresas no portfólio, mais de 10 mil colaboradores diretos e indiretos e faturamento anual de R$ 2,4 bilhões — com previsão de alcançar R$ 2,8 bilhões neste ano.
A nova fase da We Scale começou a tomar forma quando seus fundadores passaram a identificar um padrão recorrente entre empreendedores experientes — muitos deles conectados a redes como a Endeavor. O problema raramente era a ideia.
O gargalo estava na execução, na governança e na capacidade de escalar. Ao olhar para dentro de casa, a constatação foi direta: eles próprios já haviam construído empresas relevantes em setores distintos. Existia ali um método — e a decisão foi colocá-lo a serviço de outros empreendedores, agora como sócios.
“A We Scale nasceu em 2021 com o propósito de comercializar franquias, porque acreditávamos ter esse know-how. O negócio não se desenvolveu e, em 2024, buscamos reinaugurá-la de forma diferente — com foco em gerar escala, mas participando do processo de construção como sócios, promovendo desenvolvimento e networking de qualidade”, explica o CEO da We Scale, Leonardo Pereira.
Apesar das divisões societárias, a We Scale funciona, na prática, como um comando compartilhado. Todas as decisões estratégicas passam pelos três sócios. Não por protocolo, mas por convicção. O modelo reflete uma conjunção de talentos complementares — quase como três pilares que sustentam o grupo.
Nadim Farid é o empreendedor nato do trio. Inquieto por definição, está sempre em busca de novas frentes, formatos e mercados. Sua trajetória — marcada por erros, recomeços e crescimento em escala — moldou a cultura da We Scale, baseada na ideia de que errar faz parte do processo, mas insistir no erro não.A engrenagem ganhou método, disciplina e previsibilidade com a chegada de Leonardo Pereira. Natural de Olinda (PE), ele se juntou a Nadim e a Frederico Nicolau após mais de três anos de conversas.
A partir daí, o crescimento deixou de ser apenas ambição e passou a operar com ritmo, governança e precisão cirúrgica. Com formação em Economia e Administração, MBA em Gestão Empresarial, mestrado em Engenharia de Produção e especializações executivas em Harvard e Stanford, Leonardo reúne visão estratégica e domínio técnico.
No currículo, soma oito processos de M&A concluídos, atuação em conselhos estratégicos e a experiência de ter levado a Selfit Academias da fundação ao IPO — bagagem que hoje estrutura o método de crescimento da We Scale.
O terceiro pilar é Frederico Nicolau, irmão de Nadim e o caçula do trio. Natural de Guaraci, no interior de São Paulo, assim como Nadim, Fred tornou-se sócio do irmão ainda durante a faculdade, ao propor que ambos ingressassem no ramo da construção civil. Nascia ali a NF Empreendimentos — sigla formada pelas iniciais dos nomes dos irmãos — que hoje se posiciona entre as maiores incorporadoras do litoral catarinense.
Aos 29 anos, com formação em engenharia, Frederico é visto internamente como uma espécie de garoto prodígio. Seu domínio técnico em gestão e administração de processos, além da paixão por literatura, o colocam muito acima da média para profissionais de sua idade no mercado.
Além de sócio da We Scale, Fred é hoje o CEO da Oral Unic, sendo responsável pela eficiência operacional e pela sustentação do crescimento da maior rede de clínicas odontológicas premium do país.
Embora tenham origens distintas — Guaraci (SP) e Olinda (PE) —, os três escolheram Balneário Camboriú (SC) como base para viver e tocar os negócios. A cidade tornou-se o ponto de convergência onde visão empreendedora, rigor técnico e excelência operacional se encontram — e onde nenhuma decisão relevante é tomada de forma isolada.
A história de Nadim Farid também ajuda a entender a gênese desse modelo. Ele começou a empreender ainda adolescente, vendendo geladinhos em frente a um campo de futebol com a ajuda da mãe. Formou-se em odontologia apesar das dificuldades financeiras e, em 2005, abriu uma clínica odontológica popular em Itajaí (SC).
Em 2012, a rede chegou a 70 unidades, mas a falta de padronização e governança tornou o modelo insustentável. Nadim fechou dezenas de clínicas e decidiu recomeçar. Após um período de estudos, benchmarking e reposicionamento estratégico, lançou, em 2016, a Oral Unic, apostando em atendimento odontológico premium acessível às classes C e B.
O modelo se provou acertado. Hoje, a rede soma 304 unidades, com R$ 1,15 bilhão de faturamento e média de R$ 400 mil por mês por clínica.
É essa lógica — padrão, governança e execução — que a We Scale aplica ao seu portfólio, que inclui Oral Unic, Selfit Academias, NF Empreendimentos, Liso Laser, We Burn, Ease Labs, Viva Senior Living, Rota’s Makeup, In Pot e Get It. O ecossistema combina mentoria estratégica, acesso a capital e gestão, sempre com participação societária.
O case da In Pot , empresa do setor alimentício especializada em saladas, ilustra o modelo. Com dez anos de história, a empresa passou por uma análise das alavancas críticas de crescimento. Em 180 dias, mais que dobrou o número de unidades operacionais e iniciou seu processo de internacionalização.
Ao abandonar o papel de intermediadora e assumir o de coprodutora de valor, a We Scale consolidou sua identidade. Transformou experiência em método, método em escala e escala em um ecossistema bilionário — sustentado por três pilares que pensam, decidem e executam juntos.