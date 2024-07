Novo iate de estaleiro brasileiro é uma mansão flutuante com varanda

No mundo das embarcações de luxo, quase não há limites. Um exemplo é o novo Okean 80, um iate produzido pelo estaleiro catarinense Okean, que possui mais de 24 metros de comprimento, três andares e até uma varanda. Ou seja, é uma verdadeira mansão flutuante, lançada durante o Marina Itajaí Boat Show, que terminou no domingo, dia 7, em Itajaí, Santa Catarina.

A versão anterior desse modelo foi premiada como ‘Revelação do Ano’ no World Yachts Trophies, em Cannes, e vencedora da categoria ‘Iate’ no Prêmio Bombarco Baleia de Ouro. O fabricante não revela o valor exato, mas estima-se que esteja na casa de dezena de milhões de reais.

Luxuoso, versátil, imponente e, ao mesmo tempo, com um estilo único e “aventureiro”, a embarcação traz uma série de inovações. Entre elas, destaca-se o amplo salão principal (convés), dedicado exclusivamente ao lazer e convivência, com áreas para refeições e bem-estar. Nesse ambiente, cercado por vidros, quando abertos, se conectam às varandas laterais, que também podem ser abertas por meio de acionamento automático.

“É um modelo único no mercado, diferente de qualquer outra embarcação da mesma categoria. O design e o projeto trazem uma identidade singular, muito espaço e a privacidade que nossos clientes tanto buscam”, diz Roberto Paião, CEO do Grupo Okean.

Como é o iate mansão

O Okean 80 conta com três suítes. Nesta primeira unidade a ser vendida, os móveis soltos escolhidos são assinados pela Artefacto e foram desenvolvidos para aproveitar toda a versatilidade do ambiente, com tecidos especiais que se integram às áreas internas e externas.

Outro diferencial da embarcação é o posto de comando, tradicionalmente localizado no convés principal. Neste modelo, o convés é totalmente dedicado ao lazer e à convivência, e é no flybridge que se encontra a cabine de comando.

Destaque também para os acessos à cabine do comandante e ao flybridge, que podem ser feitos por duas escadas, interna e externa, proporcionando privacidade para quem está no convés principal e para a tripulação, além de facilitar o acesso aos ambientes em dias de sol ou chuva.

A proa conta com um lounge que pode se transformar em uma área com mesa e sofás para oito pessoas. No interior, o iate tem cabines amplas, especialmente a suíte master do proprietário, com banheiro duplo. A embarcação possui ainda acabamentos em teka e pedras nobres em todos os ambientes.