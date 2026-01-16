Casal acusa ICE de usar gás lacrimogêneo em carro com crianças nos EUA

Um casal de Minneapolis acusou agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) de lançarem gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral contra seu carro, onde estavam seis crianças, durante um protesto na noite de quarta-feira, 14, no norte da cidade.

Shawn Jackson, de 26 anos, e a esposa, Destiny, da mesma idade, afirmam que voltavam para casa após um jogo de basquete de um dos filhos quando acabaram encurralados em meio a um confronto entre manifestantes e agentes federais. Ao notar o aumento da tensão, o casal tentou deixar a área, mas diz ter sido bloqueado por veículos e agentes do ICE.

“De lado, de frente e de trás, só via agentes do ICE”, relatou Shawn Jackson em entrevista nesta quinta-feira.

Segundo o casal, um agente ordenou que deixassem o local, mas eles responderam que não conseguiam avançar porque a via estava bloqueada pelos próprios agentes. Em seguida, dispositivos de controle de distúrbios teriam sido lançados contra a multidão.

Destiny Jackson contou que granadas explodiram ao redor do veículo e que uma lata de gás lacrimogêneo ficou presa sob o SUV. Uma das explosões sacudiu o carro, acionou os airbags e impediu a saída imediata da família, enquanto a fumaça se espalhava pelo interior do veículo.

“Sentíamos que nossos pulmões estavam queimando”, disse Shawn, acrescentando que dois dos filhos têm asma grave.

De acordo com o relato, Shawn conseguiu forçar a abertura de uma das portas para retirar as crianças, que tinham entre 6 meses e 11 anos. Desorientada e com dificuldade para respirar, Destiny afirmou que retirou o maior número possível de filhos, com a ajuda de pessoas que estavam no local e ofereceram abrigo em uma casa próxima. O bebê de 6 meses, segundo ela, ficou preso por alguns instantes à cadeirinha.

“Meu bebê estava completamente inconsciente, não respirava”, afirmou Destiny. Ela disse ter recebido instruções por telefone para realizar manobras de primeiros socorros, enquanto outras pessoas tentavam reduzir os efeitos do gás nas crianças.

Após o bebê recuperar a consciência, equipes de emergência levaram o casal e três das crianças ao hospital. A família recebeu alta e voltou para casa no dia seguinte. Shawn Jackson afirmou não saber o que levou os agentes a utilizarem munições contra o veículo em que estavam.

