Você sabe o que é um ultrarrico? Veja o ranking de cidades onde eles moram

Nunca houve tantas pessoas ultrarricas no planeta como agora — 426.330 delas, para ser exato, segundo a empresa de dados Wealth-X. Isso é cerca de 0,005% da população global mundial.

Os ultrarricos são definidos como tendo um patrimônio líquido individual de pelo menos US$ 30 milhões. Sua população aumentou 7,6% no último ano, e eles têm um patrimônio líquido combinado de US$ 49,2 trilhões, segundo reportagem do Business Insider.

Apenas 0,8% dessa fatia da elite da população é formada por bilionários, mas eles respondem por 24% do patrimônio líquido combinado, de acordo com o Relatório Ultra Wealth de 2024 da Wealth-X.

Quase 75% dos ultrarricos do mundo vivem em apenas 10 países, e cerca de um sexto dos mais ricos do mundo vivem em 10 cidades. Seis dessas cidades ficam nos Estados Unidos, o que faz sentido, dado que 35% dos ultrarricos do mundo vivem no país. Três cidades na Ásia estavam na lista no ano passado, mas Cingapura saiu da lista.

A Wealth-X prevê que quase 42% dos ultrarricos viverão em 50 cidades até 2029, ante 38% em 2015.

Algumas dessas 50 cidades estarão em centros de riqueza emergentes, incluindo a Índia. Três das 10 cidades de crescimento mais rápido para os ultrarricos estão no país: Bengaluru, Hyderabad e Delhi. As populações muito ricas em cada uma dessas cidades estão crescendo entre 14% e 16% a cada ano.

Por enquanto, aqui estão as 10 cidades onde mais vivem as pessoas ultrarricas, bem como a população dessa faixa social em cada uma delas, de acordo com o relatório.