O barco de luxo que virou sensação em um evento de aviões

Pode-se dizer que o universo de barcos de luxo e o de jatos executivos são complementares, pois compartilham o mesmo público que aprecia conforto e sofisticação tanto nos céus quanto nas águas. Não é incomum que eventos de lançamento da aviação também tenham expositores do setor náutico.

Durante o Catarina Aviation Show, que terminou neste sábado, 15, o Intermarine 70 virou sensação entre o público, que aguardava alguns minutos para visitar a área interna da embarcação. O iate, de 70 pés, estava exposto em uma área ao lado de aeronaves e de outras embarcações do estaleiro catarinense Okean e da grife italiana de barcos Ferretti.

João Paulo Picolo, CEO da NürnbergMesse Brasil, que organizou o Catarina Aviation Show ao lado da JHSF, explica que esta foi a primeira edição, em três anos de evento, que contou com a participação de barcos. "Para o próximo ano, queremos aumentar o número de estaleiros", adianta.

O Catarina Aviation Show foi realizado entre os dias 13 e 15 de junho no aeroporto executivo internacional Catarina, localizado a poucos quilômetros da cidade de São Paulo. O evento foi exclusivo, aberto apenas para convidados.

Intermarine 70

O Intermarine 70, com 21,5 metros de comprimento, chama atenção pela imponência. Totalmente automatizado, possui um verdadeiro "beach club" na popa, que é a parte traseira do barco. O salão, todo envidraçado e com piso único, integra totalmente as áreas de estar, jantar e cozinha com a praça de popa, aumentando a percepção de grandeza do barco. Possui quatro suítes, área gourmet e teto de vidro no terceiro pavimento, o flybridge.

Ficha técnica do barco

Comprimento total com púlpito: 21,55 m

21,55 m Comprimento do casco com plataforma de popa: 20,90 m

20,90 m Boca máxima: 5,25 m (17,55')

5,25 m (17,55') Boca máxima com beach club aberto: 6,50 m

6,50 m Calado máximo: 1,60 m

1,60 m Altura acima da linha d'água: 5,49 m

5,49 m Velocidade máxima: 30 nós / 32 nós

30 nós / 32 nós Velocidade de cruzeiro: 25 nós / 27 nós

25 nós / 27 nós Tanque de combustível: 3.740 l

3.740 l Tanque de água: 1.000 l

1.000 l Capacidade máxima de passageiros: 23

23 Cabines: 4 + 1

4 + 1 Leitos: 8 + 2

8 + 2 Banheiros: 3 + 1

Os barcos brasileiros queridinhos dos estrangeiros