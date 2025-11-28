França critica e Espanha defende avanço do acordo UE–Mercosul

A França voltou a reforçar sua oposição ao acordo entre União Europeia e Mercosul, enquanto a Espanha defendeu que a assinatura prevista para dezembro traria estabilidade ao comércio internacional.

As posições foram expostas nesta sexta-feira, 28, por suas ministras e ministros da Agricultura, em meio à expectativa de que o pacto possa ser assinado no dia 20 de dezembro, em Brasília.

A ministra francesa Annie Genevard afirmou à rádio Sud Radio que, mesmo que a maioria dos países da UE aprove o texto, o tema seguirá aberto. Segundo ela, o Parlamento Europeu ainda terá que se pronunciar na próxima primavera europeia.

Genevard reconheceu que não está garantido que Paris conseguirá apoio suficiente para bloquear o acordo, mas destacou que a França continuará lutando contra a formulação atual.

A ministra disse que a França tentou formar uma minoria de bloqueio e negociou alterações com a Comissão Europeia, mas não houve avanço.

Para o governo francês, o acordo ameaça o setor agrícola ao permitir maior entrada de carne bovina, frango e açúcar de cana do Mercosul, produzidos com regras que Paris considera desiguais.

Diante desse risco, Paris exige uma cláusula de salvaguarda que impeça a chegada maciça de produtos do Mercosul e que seja explicitamente aceita por seus países-membros cláusulas espelho para obrigar que toda a produção importada cumpra as mesmas condições de normas sanitárias e fitossanitárias que existem na UE, além de um controle alfandegário que permita verificar se tudo isso é cumprido.

Posição espanhola

Já o ministro espanhol Luis Planas afirmou, em Istambul, que a assinatura do acordo UE–Mercosul após 25 anos de negociação representaria um sinal econômico e político importante “em um contexto de desarranjo” das tarifas internacionais.

Segundo ele, a coincidência de calendário com o aumento de tarifas pelos Estados Unidos não é um fator determinante, mas a conclusão das negociações oferece “um elemento de certeza” em meio à instabilidade global.

Planas destacou que a Espanha tem forte interesse em eliminar tarifas para vender azeite de oliva e vinho aos países do Mercosul. Ele admitiu preocupação do setor agrícola europeu, mas afirmou que os produtos sensíveis representam apenas 1% a 2% do consumo da UE.

O ministro mencionou ainda salvaguardas previstas no acordo e um futuro fundo de compensação de cerca de 1 bilhão de euros, planejado para o orçamento da UE após 2027.

"Foram mais de 25 anos de negociações. Tudo está bem quando acaba bem e esperamos que efetivamente estejamos em condições de assiná-lo até o final deste ano e que entre em vigor o mais rápido possível", afirmou o ministro.

*Com informações de EFE