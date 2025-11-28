Acordo UE-Mercosul: votação dos países europeus ocorrerá entre 16 e 19 de dezembro

A votação dos países da União Europeia sobre o acordo de livre comércio com os membros do Mercosul foi agendada para os dias 16 e 19 de dezembro. A programação foi confirmada por membros do bloco europeu à agência de notícias AFP.

A Comissão Europeia pretende garantir a aprovação dos países-membros antes da cúpula do Mercosul no Brasil, marcada para 20 de dezembro.

No entanto, antes de se posicionarem, os 27 países aguardam uma votação crucial no Parlamento Europeu, no dia 16 de dezembro, sobre as medidas de proteção que visam tranquilizar os agricultores, que têm se mostrado bastante resistentes a esse tratado, além de acalmar os temores da França.

Em setembro, a Comissão Europeia havia anunciado um sistema de "monitoramento reforçado" para produtos agrícolas afetados pelo acordo, como carne bovina, aves, arroz, mel, ovos, alho, etanol e açúcar. A promessa era de que o mercado seria protegido e seria possível intervir em casos de instabilidade.

A cláusula de salvaguarda já foi aprovada pelos Estados europeus, e agora os parlamentares da União Europeia se debruçarão sobre ela em dezembro.

Caso o Parlamento dê seu apoio, os Estados europeus deverão decidir sobre o acordo comercial com o Mercosul entre os dias 16 e 19 de dezembro, de acordo com fontes diplomáticas e da Comissão Europeia.

A votação será realizada por maioria qualificada, e a França pode enfrentar dificuldades para formar uma minoria de bloqueio contra o acordo, que recebe amplo apoio de países como Alemanha e Espanha, entre outros.

Agricultores já organizaram uma grande manifestação em Bruxelas para o dia 18 de dezembro, durante uma cúpula de líderes europeus.

Se o acordo for aprovado pelos Estados-membros, a ratificação final passará pelo Parlamento Europeu, com a votação possivelmente ocorrendo no início de 2026, onde a disputa poderá ser intensa.

Esse tratado de livre comércio visa, entre outras coisas, aumentar as exportações da União Europeia para a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, incluindo produtos como carros, máquinas, vinhos e bebidas alcoólicas. Em contrapartida, facilitariam a entrada de produtos sul-americanos como carne, açúcar, arroz, mel e soja, o que poderia afetar algumas cadeias agrícolas da Europa.

