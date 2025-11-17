UE-Mercosul: acordo pode valer no início de 2026, diz ministro espanhol

O ministro da Agricultura, Pesca e Alimentação da Espanha, Luis Planas, afirmou nesta segunda-feira, 17, que acredita que o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul possa entrar em vigor no começo de 2026. Segundo Planas, as negociações “avançam bem” e o pacto deve ser ratificado pelos países envolvidos.

A declaração foi feita na chegada ao Conselho de Ministros da Agricultura e Pesca da UE, que discute temas comerciais.

O ministro também comentou movimentos recentes dos Estados Unidos, que vêm reduzindo tarifas de alimentos para aliviar pressões domésticas.

Ele destacou que produtos europeus enfrentam atualmente uma tarifa de 15% ao entrar no mercado americano e defendeu que a UE acompanhe de perto possíveis mudanças.

Planas ainda citou a relação com a China e pediu “total transparência” nos procedimentos antidumping.

O ministro classificou como um “grande sucesso” a recente visita dos reis da Espanha ao país asiático, que resultou na assinatura de três protocolos voltados aos setores suíno, pesqueiro e aquícola. Um desses protocolos permitirá a regionalização na exportação de carne suína caso seja detectada peste suína africana em alguma região espanhola.

O ministro também mencionou o impacto da concorrência internacional no mercado de arroz. Segundo ele, Espanha e outros países defendem que a Comissão Europeia monitore de forma mais rigorosa o setor e, se necessário, acione cláusulas de salvaguarda diante da entrada de produtos com preços muito inferiores.

Acordo Mercosul-UE

A presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, disse ao presidente Lula no começo do mês que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul será assinado no dia 20 de dezembro, no Rio de Janeiro, segundo o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

"A presidente da Comissão reafirmou sua certeza, sua crença, sua firme esperança de que o acordo seja assinado no final do ano, no dia 20 de dezembro, no Rio de Janeiro, quando será realizada a cúpula do Mercosul", disse Vieira a jornalistas em Belém.