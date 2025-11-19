Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Acordo UE-Mercosul: França mantém veto e cobra cláusulas mais rígidas

Governo francês afirma que proposta atual da Comissão Europeia ainda é insuficiente

Mercosul: França resiste à assinatura do acordo comercial com a União Europeia. (iStock/Getty Images)

Mercosul: França resiste à assinatura do acordo comercial com a União Europeia. (iStock/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13h19.

O governo da França reafirmou nesta quarta-feira, 19, sua oposição ao acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, classificando a proposta atual como “inaceitável”. A declaração foi feita pela porta-voz Maud Bregeon, após a reunião semanal do Conselho de Ministros, em Paris.

Segundo o governo francês, não há mudança de postura. O país continua exigindo garantias claras quanto à proteção dos agricultores europeus e ao cumprimento de normas ambientais e sanitárias por parte dos países do Mercosul — bloco que reúne Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

França quer cláusulas mais duras

Dois pontos são considerados centrais para que Paris aceite o avanço das negociações. O primeiro é a criação de um mecanismo de salvaguarda, já aprovado pelo comitê de representantes da União Europeia, mas que, segundo Bregeon, ainda precisa ser “facilmente ativável” para proteger o mercado agrícola europeu de instabilidades.

O segundo ponto diz respeito às chamadas cláusulas-espelho, que exigem que os produtos importados do Mercosul atendam aos mesmos padrões sanitários e ambientais que os exigidos dos produtores europeus. A França considera os avanços nesse aspecto insuficientes.

“Nesta luta justa, pela nossa saúde, pela nossa soberania agrícola e alimentar, a França não está sozinha”, afirmou a porta-voz, ao mencionar que outros países da UE compartilham da mesma preocupação.

Impasse persiste desde 2019

O acordo entre Mercosul e União Europeia foi fechado em 2019, mas ainda depende da ratificação dos 27 Estados-membros do bloco europeu. Desde então, a França tem liderado a resistência à assinatura final, argumentando que os termos do pacto não garantem proteção adequada ao setor agropecuário e ao meio ambiente.

A proposta mais recente foi validada pela Comissão Europeia em setembro, mas continua enfrentando resistência interna em vários países.

Controle nos portos e origem dos produtos

Segundo Bregeon, a França quer melhorias nos “mecanismos de controle e verificação”, tanto nos portos de entrada europeus quanto nos países exportadores. Paris também solicitou à Comissão Europeia novas propostas que tornem essas exigências mais robustas.

“Ainda há trabalho a fazer”, resumiu a porta-voz, sinalizando que a assinatura do acordo depende de avanços adicionais nas próximas rodadas de negociação.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:Acordo UE-MercosulMercosulUnião EuropeiaFrança

Mais de Mundo

EUA e Rússia negociam plano secreto de paz na Ucrânia, diz site

China suspende importações de frutos-do-mar do Japão

Incêndio no Japão atinge 170 imóveis; uma pessoa morreu

Congresso dos EUA aprova medida que permite abertura de arquivos do caso Epstein

Mais na Exame

Pop

Lucro de 'Baby Shark' não acompanha sucesso global do vídeo no YouTube

Um conteúdo Bússola

3 executivas que demonstram a força do empreendedorismo feminino no Brasil

Brasil

Lula diz que PL Antifacção aprovado na Câmara 'enfraquece combate ao crime'

Future of Money

Computação quântica vai 'quebrar' bitcoin e Ethereum até 2028, diz Vitalik Buterin