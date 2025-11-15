Tarifas dos EUA: veja a lista dos produtos com redução de tarifa

A Casa Branca publicou um novo edital detalhando os produtos agrícolas que tiveram redução de tarifas de importação pelos Estados Unidos. A medida integra o recuo anunciado pelo presidente Donald Trump sobre a cobrança global de 10% aplicada desde abril, no pacote conhecido como “tarifas recíprocas”.

O alívio parcial reacendeu a preocupação de exportadores brasileiros. Entidades de café, carnes e frutas afirmam que, embora a retirada da tarifa de 10% beneficie concorrentes internacionais, o Brasil permanece em desvantagem competitiva por seguir sujeito ao adicional de 40%. Setores como o de cafés especiais, por exemplo, registraram quedas superiores a 50% nas vendas aos EUA entre agosto e outubro.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a decisão envolve 80 produtos agrícolas exportados pelo Brasil, mas apenas quatro — três tipos de suco de laranja e castanha-do-pará — ficaram totalmente livres de taxação. Carnes, frutas e café seguem entre os itens mais prejudicados.

A relação completa dos produtos contemplados, incluindo as diferentes categorias de carne bovina e derivados, está disponível aqui no edital oficial divulgado pela Casa Branca.

Governo vê gesto diplomático, mas cobra avanços

No governo brasileiro, a leitura foi de que a medida representa uma boa sinalização, embora incompleta. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil continuará pressionando pela retirada da sobretaxa de 40% e citou avanços nas negociações após conversas entre os presidentes Lula e Trump e uma reunião recente entre os chanceleres Mauro Vieira e Marco Rubio.

“Há uma distorção que precisa ser corrigida. No caso do Brasil, tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto”, disse Alckmin. Ele destacou ainda que a tarifa sobre o suco de laranja foi zerada, o que representa impacto direto sobre um mercado que movimenta US$ 1,2 bilhão por ano em exportações brasileiras.

Trump não prevê novos cortes

O anúncio vem após semanas de negociação entre os dois governos, aceleradas depois do encontro entre Trump e Lula na Malásia. Apesar da pressão brasileira por uma flexibilização mais ampla, Trump afirmou na sexta-feira, 14, que “não vê necessidade de novos cortes”.

Em conversa com repórteres a bordo do Air Force One, disse que a redução já anunciada é suficiente para aliviar preços internos, sobretudo de café e carne — produtos que enfrentam forte alta nos Estados Unidos.