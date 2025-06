Foguete da SpaceX, de Elon Musk, explode durante teste no Texas; veja vídeo

Um foguete da SpaceX, companhia do bilionário Elon Musk, explodiu durante um teste na noite desta quarta-feira, no Texas, Estados Unidos. O acidente aconteceu por volta das 23h no horário local, e, segundo a empresa, não deixou feridos.

Em post na rede social X, antigo Twitter, a SpaceX afirmou que a Starship, aeronave que se preparava para o décimo teste de voo, sofreu uma “anomalia grave ainda na plataforma de decolagem”. A companhia afirmou que está trabalhando ativamente para proteger o local do teste e a área ao redor em parceria com as autoridades locais.

“Não há riscos para os moradores das comunidades vizinhas”, publicou a SpaceX, mas solicitou que a população não tente se aproximar da área dos testes enquanto as operações de segurança não são encerradas.

Falhas na SpaceX

Já é o quarto lançamento da companhia espacial que falha neste ano. Em janeiro, a companhia ficou sem contato com uma de suas naves, que foi destruída antes do pouso. Voos comerciais tiveram que ser alterados em razão desta explosão.

Dois meses depois, outra nave ficou sem contato com a cabine, cerca de apenas 10 minutos após o seu lançamento. Os destroços dessa segunda nave puderam ser visto no céu das Bahamas, o que prejudicou 240 voos americanos.

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys! Live on X and YT:https://t.co/GPjZIX1Zyd pic.twitter.com/CfZhDeSGae — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) June 19, 2025

Em maio, a companhia de Elon Musk não conseguiu lançar ao espaço um teste com satélites pela falta de contato entre a SpaceX e o foguete.