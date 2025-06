Os super-salários do Vale do Silício: Musk, Tim Cook e os CEOs que mais faturaram na tecnologia

Os CEOs das maiores empresas de tecnologia do mundo continuam a dominar os rankings de remuneração.

Em 2025, até agora, os pacotes de pagamento mais altos continuam sendo impulsionados por ações atreladas a metas de desempenho — e, mais uma vez, Elon Musk aparece na dianteira com folga.

CEO da Tesla, SpaceX e da rede X (antigo Twitter), Musk recebeu mais de US$ 23,5 bilhões em 2024, principalmente em ações da Tesla. Embora o valor represente uma fração do pacote original de 2018, a cifra ainda o posiciona com folga como o executivo mais bem remunerado do setor de tecnologia.

Em segundo lugar está Hock E. Tan, da Broadcom, com US$ 161,8 milhões em 2023. Na sequência, Nikesh Arora, CEO da Palo Alto Networks, recebeu US$ 151,4 milhões, reforçando o domínio de empresas voltadas à infraestrutura digital e cibersegurança entre as mais bem pagas.

Gigantes da tecnologia dominam lista com pacotes bilionários

Com US$ 79,1 milhões, Satya Nadella, da Microsoft, ocupa a quarta posição. Já Tim Cook, da Apple, ficou em quinto lugar, com remuneração estimada entre US$ 74,6 milhões e US$ 77 milhões em 2025, conforme documentos regulatórios.

Outros nomes relevantes são Jensen Huang, da Nvidia, com US$ 34,2 milhões reportados (mas com premiações que podem alcançar US$ 288 milhões), e Marc Benioff, da Salesforce, com US$ 39,6 milhões.

O CEO da Amazon, Andy Jassy, aparece em nono lugar, com US$ 29,2 milhões em 2025, seguido por Mark Zuckerberg, da Meta, que fechou a lista com US$ 24,4 milhões.

Remuneração atrelada ao desempenho e impacto da IA

As empresas de tecnologia mantêm a política de remuneração variável, com foco em resultados e metas estratégicas, especialmente em áreas como inteligência artificial, semicondutores e nuvem. CEOs dessas áreas concentram os maiores pacotes, reforçando o papel dessas tecnologias como prioridade para o crescimento global.

Especialistas em governança corporativa alertam que essas cifras dependem da valorização das ações no longo prazo, e não representam, necessariamente, pagamentos líquidos imediatos. Elon Musk, por exemplo, só pode acessar parte de seus bilhões se metas específicas de mercado forem atingidas.

Veja o ranking dos CEOs de tecnologia mais bem pagos

Posição Nome Empresa Remuneração estimada (USD) 1 Elon Musk Tesla, SpaceX, X US$ 23,5 bilhões+ 2 Hock E. Tan Broadcom US$ 161,8 milhões 3 Nikesh Arora Palo Alto Networks US$ 151,4 milhões 4 Satya Nadella Microsoft US$ 79,1 milhões 5 Tim Cook Apple US$ 74,6–77 milhões 6 Marc Benioff Salesforce US$ 39,6 milhões 7 Jensen Huang NVIDIA US$ 34,2 milhões* 8 Andy Jassy Amazon US$ 29,2 milhões 9 Mark Zuckerberg Meta US$ 24,4 milhões 10 Sundar Pichai Alphabet (Google) US$ 8,8 milhões*