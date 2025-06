xAI de Elon Musk busca levantar US$ 9,3 bilhões em dívida e capital, apesar de crise com Trump

A xAI, empresa de inteligência artificial fundada por Elon Musk, está prestes a concluir um acordo de US$ 9,3 bilhões em dívida e capital. A operação inclui uma emissão de títulos e empréstimos que já atraiu mais de US$ 5 bilhões em ordens de compra. O Morgan Stanley, responsável pela estruturação da rodada, acredita que o financiamento será finalizado em breve, segundo o Financial Times.

Além do pacote de dívida, a xAI está programada para levantar US$ 4,3 bilhões em capital próprio, o que proporcionará os recursos necessários para expandir seus centros de dados e competir diretamente com empresas como OpenAI, Anthropic e Google. A empresa lançou recentemente seu chatbot Grok, com o objetivo de se apresentar como uma alternativa irreverente aos modelos de IA existentes, buscando uma abordagem menos politicamente correta.

Em março de 2023, a xAI se fundiu com a plataforma de mídia social X, elevando sua avaliação para US$ 113 bilhões. Recentemente, a empresa lançou uma oferta secundária, permitindo que funcionários vendessem suas ações a investidores, ajudando a validar a avaliação estabelecida por Musk.

O processo de captação de recursos, no entanto, foi afetado por um conflito público entre Musk e Trump. Anteriormente, a relação estreita entre os dois era vista como um trunfo para a empresa durante a diligência prévia dos investidores. Musk havia sugerido que seus vínculos com a Casa Branca poderiam ajudar a xAI a superar concorrentes como OpenAI. No entanto, a troca de ataques entre os dois gerou incertezas entre investidores, com alguns decidindo não participar do processo.

Apesar das dificuldades, grandes gestores de fundos como o TPG Angelo Gordon comprometeram US$ 1 bilhão para o pacote de dívida, que deverá ser emitido com um rendimento de aproximadamente 12%. O financiamento será dividido entre empréstimos de taxas fixas e flutuantes, além de títulos.

A xAI revelou que registrou uma perda de US$ 341 milhões antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no primeiro trimestre, mas possui projeções ambiciosas, prevendo um Ebitda superior a US$ 13 bilhões até 2029. Em comparação, a OpenAI estima uma receita de US$ 125 bilhões para 2029, embora também espere continuar operando com prejuízos até lá.